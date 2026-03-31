Россия требует отдать Донбасс за два месяца: "Потом будут другие условия", — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия и партнеры называют Украине новые условия завершения войны. Киев должен не просто выйти из Донбасса, но сделать это за два месяца.

В случае отказа Москва угрожает захватить Донбасс и выставить новые условия. Об этом президент сказал во время общения с журналистами, сообщает "УНИАН".

"Пока что то, что хочет Россия, и что распространяют нам партнеры, что они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с Востока, приняв это решение", — заявил Зеленский.

По его словам, он удивлен, что США и партнеры верят в готовность РФ действительно закончить войну.

Президент сообщил, что сейчас Украине называется новый срок — 2 месяца на то, чтобы ВСУ оставили Восток.

"Они сказали, что за 2 месяца, это последняя информация, захватят Восток нашего государства, цитируя их "захватят Донбасс". И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина за два месяца не выйдет, то Россия захватит Донбасс, и потом будут другие условия", — отметил Зеленский.

Президент обратил внимание американской стороны на то, что если Россия декларирует Донбасс как единственную цель, то какие другие условия могут быть в случае захвата Востока.

В то же время он подчеркнул, что Украина знает о целях РФ и понимает, что за два месяца ВС России ничего не смогут захватить.

Ранее Зеленский заявил, что после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев с целью добиться территориальных уступок для прекращения войны. РФ хочет получить полный контроль над Донбассом и требует вывода украинских войск с этой территории.

На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о требовании США о выводе войск с Донбасса не соответствуют действительности. По его словам, Киеву не ставили условий относительно территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности.

Это был его ответ на утверждение Зеленского, который говорил о возможном условии США относительно гарантий безопасности в обмен на уступки на Донбассе. По его словам, Вашингтон был готов согласовать гарантии после вывода украинских войск из региона.

Напомним, аналитики медиа The Associated Press предупреждают, что Российская Федерация собрала резервы и готова к весенне-летней наступательной компании в Украине 2026 года.

Военные эксперты и обозреватели высказались относительно возможных направлений наступления РФ. Среди них — вариант усиления атак на Славянск и прорыв под Гуляйполем и Запорожьем.