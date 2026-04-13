Зниклий Сіярто знайшовся: "знищує документи" (фото)

Зникнення з публічного простору Петера Сіярто, міністра закордонних справ і торгівлі в уряді Віктора Орбана, після програшу останнього на виборах стало справжньою інтригою.

Сіярто не з'явився поруч із політиком під час оголошення попередніх результатів виборів і нічого не публікував у соцмережах. Багато хто вирішив, що він "заліг на дно". Однак угорське видання HVG таки вистежило чиновника, який з'явився біля будівлі Міністерства закордонних справ.

"Журналіст-розслідувач Сабольч Пані написав, що один з урядових літаків вилетів із Будапешта в понеділок уранці. Однак з'ясувалося, що Сіярто був удома: наш колега помітив його біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі рано вдень у понеділок і зміг сфотографувати його, коли він ішов до свого мікроавтобуса", — ідеться в повідомленні.

Остання публікація міністра на його сторінці у Facebook була в неділю вдень. Він закликав виборців використати останні три години і проголосувати. Відтоді, як чиновник дізнався результати виборів, він не публікував нових постів, лише замінивши свою обкладинку на фотографію, завантажену раніше, ще 2023 року.

Зі свого боку Петер Мадяр у своєму виступі обмовився, що Сіярто знайшовся.

"Багато хто вважав, що Сіярто зник… Можу всіх запевнити, він тут: сьогодні о10-й ранку він з’явився в Міністерстві закордонних справ, де російські хакери перебувають вже багато років. Документи, що стосуються санкційних матеріалів, знищуються…", — цитують політика "Новини.Live".

Ще до початку голосування Петер Сіярто заявляв, що успіх правлячої партії буде видно "навіть з нашої небесної планети", як він написав в одному зі своїх постів:

"Завтра ми здобудемо таку перемогу, що її буде видно навіть із Місяця".

Однак меми після виборів показали жорстокий контраст: замість помаранчевого кольору на фотомонтажах із Місяцем Карпатський басейн був залитий синім кольором партії "Тиса".

