Исчезновение из публичного пространства Петера Сийярто, министра иностранных дел и торговли в правительстве Виктора Орбана, после проигрыша последнего на выборах стало настоящей интригой.

Сийярто не появился рядом с политиком во время объявления предварительных результатов выборов и ничего не публиковал в соцсетях. Многие решили, что он "залег на дно". Однако венгерское издание HVG таки выследило чиновника, который появился у здания Министерства иностранных дел.

"Журналист-расследователь Сабольч Пани написал, что один из правительственных самолетов вылетел из Будапешта в понедельник утром. Однако выяснилось, что Сийярто был дома: наш коллега заметил его у здания Министерства иностранных дел и торговли рано днем ​​в понедельник и смог сфотографировать его, когда он шел к своему микроавтобусу", — говорится в сообщении.

Фото: HVG

Последняя публикация министра на его странице в Facebook была в воскресенье днем. Он призывал избирателей использовать последние три часа и проголосовать. С тех пор, как чиновник узнал результаты выборов, он не публиковал новых постов, лишь заменив свою обложку на фотографию, загруженную ранее, еще в 2023 году.

В свою очередь Петер Мадьяр в своем выступлении обмолвился, что Сийярто нашелся.

"Многие считали, что Сиярто исчез… Могу всех уверить, он здесь: сегодня в 10 утра он появился в Министерстве иностранных дел, где российские хакеры находятся уже много лет. Документы, касающиеся санкционных материалов, уничтожаются…", — цитируют политика "Новини.Live".

Еще до начала голосования, Петер Сийярто заявлял, что успех правящей партии будет виден "даже с нашей небесной планеты", как он написал в одном из своих постов:

"Завтра мы одержим такую ​​победу, что она будет видна даже с Луны".

Однако мемы после выборов показали жестокий контраст: вместо оранжевого цвета на фотомонтажах с луной Карпатский бассейн был залит синим цветом партии "Тиса".

