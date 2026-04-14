Прем'єрка Італії назвала найефективнішу зброю проти РФ

Економічний тиск на Росію залишається найефективнішою зброєю для того, щоб вона припинила війну в Україні.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, відповідаючи на запитання про те, чи слід Європі послабити заборону на імпорт газу в Москву, пише Reuters.

"Економічний тиск, який ми чинили на Росію протягом цих років, є найефективнішою зброєю для сприяння встановленню миру, тому ми маємо бути дуже обережними у своїх подальших діях", — сказала вона.

Ці слова прозвучали після того, як глава енергетичної групи Eni (ENI.MI) Клаудіо Дескальці заявив, що обмеження ЄС слід переглянути, оскільки блок бореться з наслідками іранського конфлікту для поставок енергоносіїв.

Побоювання з приводу енергопостачання посилилися в Італії та по всій Європі після війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до закриття Ормузької протоки, водного шляху, яким зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок СПГ, для більшості суден.

Москві загрожує заборона на імпорт скрапленого природного газу за короткостроковими контрактами з 25 квітня і за довгостроковими контрактами з 1 січня 2027 року.

Дескальці зазначив, що поки неясно, як замінити 20 мільярдів кубометрів російського СПГ. Своєю чергою Мелоні висловила сподівання на те, що до набрання забороною чинності буде досягнуто прогресу в напрямку миру.

Її союзник, вкрай права партія "Ліга", яка часто висловлювала проросійські погляди, також закликає її відновити поставки з Москви. Лідер партії Маттео Сальвіні заявив 14 квітня, що обговорював із міністром економіки Джанкарло Джорджетті план із заморожування цін на енергоносії на рівні, який існував до початку війни з Іраном 28 лютого, але не надав подробиць жодних подробиць.

Місяць тому Мелоні на закритому засіданні європейського саміту нібито заявляла, що розуміє позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в конфліктних питаннях між Будапештом і Києвом. Зокрема йшлося про ветування Угорщиною кредиту для України в 90 млрд євро.

Італійська політикиня назвала позицію Орбана "нормальною", оскільки "все змінюється". За словами Мелоні, Орбан перебуває на порозі виборів.

"Якби я була в такій же ситуації, я б це зрозуміла", — сказала вона.

