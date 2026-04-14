Премьер Италии назвала самое эффективное оружие против РФ

Экономическое давление на Россию остается самым эффективным оружием для того, чтобы она прекратила войну в Украине.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе ослабить запрет на импорт газа в Москву, пишет Reuters.

"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение этих лет, является самым эффективным оружием для содействия установлению мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в своих дальнейших действиях", — сказала она.

Эти слова прозвучали после того, как глава энергетической группы Eni (ENI.MI) Клаудио Дескальци заявил, что ограничения ЕС следует пересмотреть, поскольку блок борется с последствиями иранского конфликта для поставок энергоносителей.

Опасения по поводу энергоснабжения усилились в Италии и по всей Европе после войны США и Израиля против Ирана, которая привела к закрытию Ормузского пролива, водного пути, по которому обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ, для большинства судов.

Москве грозит запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля и по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года.

Дескальци отметил, что пока неясно, как заменить 20 миллиардов кубометров российского СПГ. В свою очередь Мелони выразила надежду на то, что до вступления запрета в силу будет достигнут прогресс в направлении мира.

Ее союзник, крайне правая партия "Лига", которая часто выражала пророссийские взгляды, также призывает ее возобновить поставки из Москвы. Лидер партии Маттео Сальвини заявил 14 апреля, что обсуждал с министром экономики Джанкарло Джорджетти план по замораживанию цен на энергоносители на уровне, существовавшем до начала войны с Ираном 28 февраля, но не предоставил подробностей никаких подробностей.

Месяц назад Мелони на закрытом заседании европейского саммита якобы заявляла, что понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в конфликтных вопросах между Будапештом и Киевом. В частности речь шла о ветировании Венгрией кредита для Украины в 90 млрд евро.

Итальянский политик назвала позицию Орбана "нормальной", поскольку "все меняется". По словам Мелони, Орбан находится на пороге выборов.

"Если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла", — сказала она.

