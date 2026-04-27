"Депутати готові скласти мандати": нардепка прокоментувала ймовірну "здачу" територій України

Лариса Білозір прокоментувала заяву німецького канцлера Фрідріха Мерца, який заявив, що Україні ймовірно доведеться погодитися на втрату частини території заради вступу до ЄС.

Мерц сказав, що у певний момент може бути укладена угода про припинення вогню, після чого частина територій може фактично перестати контролюватися Україною. На шоу "Суперпозиція" нагадали, що якщо президент України Володимир Зеленський вирішить винести це питання на референдум, йому доведеться одночасно пояснити суспільству, що це відкриває шлях до Європейського Союзу.

Лариса Білозір, народна депутатка України, представниця комітету з організації держвлади та самоврядування і представниця постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, прокоментувала заяву Мерца та такий ймовірний розвиток подій для України.

Білозір зазначила, що жодна міжнародна спільнота не визнає те, що ці території, які зараз окуповані, не належать Україні. Мова йде саме про втрату контролю.

"Щоб віддати територію, цього навіть нема в нашій конституції, а щоб змінити конституцію, ми її не можемо змінити під час воєнного стану. Тобто це такий глухий кут. І якби хтось хотів провести референдум, це неможливо зробити щодо територіальних поступок", - зазначила Білозір. Та нагадала, що навіть Зеленський казав: "У нас є Конституція" та "Ми не можемо торгувати землями".

Але вона припустила, що можливо це прийдеться проводити через Верховну Раду. Що не подобається багатьом народним депутатам.

"Будемо відверті. Тобто ратифікація такої мирної угоди може піти через Верховну Раду. І тому багато депутатів хочуть скласти мандат. Ви розумієте? Тобто взяти на себе таку відповідальність. Тому що референдум — Конституція прямо забороняє таку можливість — відмови від територій… Можливо, це перекинуть питання на Верховну Раду", - зазначила Білозір.

За її словами, багато депутатів не готові брати таку відповідальність, дуже багато хто хоче скласти мандат і піти: "І ми бачимо — ми втрачаємо дуже багатьох депутатів. У нас зараз менше... От люди хотіли 300 — от треба дуже бути обережним зі своїми бажаннями… От воно зараз вже десь біля 390 депутатів. І все менше і менше. От нещодавно проголосували складання мандату одного депутата, три померло за минулий рік. І тут дуже складне питання, і мабуть, мабуть, воно впаде на плечі Верховної Ради", - резюмувала Білозір.

Нагадаємо, Фокус писав про заяву Фрідріха Мерца про Україну, яку він зробив, виступаючи перед студентами.

Раніше видання Politico писало, що Україна може зіткнутися з посиленням конкуренції на шляху до вступу в Європейський Союз через появу нових, економічно сильних кандидатів.