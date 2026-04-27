"Депутаты готовы сложить мандаты": нардеп прокомментировала вероятную "сдачу" территорий Украины

Лариса Билозир прокомментировала заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Украине вероятно придется согласиться на потерю части территории ради вступления в ЕС.

Мерц сказал, что в определенный момент может быть заключено соглашение о прекращении огня, после чего часть территорий может фактически перестать контролироваться Украиной. На шоу "Суперпозиция" напомнили, что если президент Украины Владимир Зеленский решит вынести этот вопрос на референдум, ему придется одновременно объяснить обществу, что это открывает путь в Европейский Союз.

Лариса Билозир, народный депутат Украины, представитель комитета по организации госвласти и самоуправления и представитель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, прокомментировала заявление Мерца и такое вероятное развитие событий для Украины.

Билозир отметила, что ни одно международное сообщество не признает то, что эти территории, которые сейчас оккупированы, не принадлежат Украине. Речь идет именно о потере контроля.

"Чтобы отдать территорию, этого даже нет в нашей конституции, а чтобы изменить конституцию, мы ее не можем изменить во время военного положения. То есть это такой тупик. И если бы кто-то хотел провести референдум, это невозможно сделать по территориальным уступкам", — отметила Билозир. И напомнила, что даже Зеленский говорил: "У нас есть Конституция" и "Мы не можем торговать землями".

Но она предположила, что возможно это придется проводить через Верховную Раду. Что не нравится многим народным депутатам.

"Будем откровенны. То есть ратификация такого мирного соглашения может пойти через Верховную Раду. И поэтому многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть взять на себя такую ответственность. Потому что референдум — Конституция прямо запрещает такую возможность — отказа от территорий... Возможно, это перебросят вопрос на Верховную Раду", — отметила Билозир.

По ее словам, многие депутаты не готовы брать такую ответственность, очень многие хотят сложить мандат и уйти: "И мы видим — мы теряем очень многих депутатов. У нас сейчас меньше... Вот люди хотели 300 — вот надо очень быть осторожным со своими желаниями... Вот оно сейчас уже где-то около 390 депутатов. И все меньше и меньше. Вот недавно проголосовали сложение мандата одного депутата, три умерло за прошлый год. И здесь очень сложный вопрос, и видимо, видимо, он упадет на плечи Верховной Рады", — резюмировала Билозир.

