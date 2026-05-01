Україна сподівається купувати в Японії зброю для війни з РФ, а продавати дрони, — посол у Токіо

Токіо пом'якшив правила експорту зброї. Зміни в правилах дають змогу вести переговори про постачання з Японії, заявив Юрій Лутовинов. А натомість Україна може запропонувати свій реальний військовий досвід і дрони.

Київ зацікавлений у японських інвестиціях у систему протиповітряної оборони, а Японія розглядає можливість підтримки очолюваного НАТО фонду оборони України, розповів посол в ексклюзивному коментарі журналістам Reuters.

"Це дозволяє нам вести переговори. Теоретично це дуже великий крок уперед", — сказав Юрій Лутовинов в інтерв'ю в посольстві України.

Послаблення Японією правил експорту зброї відкриває шлях для переговорів, які в майбутньому можуть призвести до постачання Токіо військової техніки для надання допомоги Україні в опорі російському вторгненню.

Рішення прем'єр-міністра Санае Такаїчі, ухвалене минулого тижня, пом'якшити експортні правила — останній крок Японії в бік відмови від жорсткої повоєнної пацифістської позиції — викликало широкий інтерес на тлі конфліктів в Україні та на Близькому Сході, які створюють навантаження на західне виробництво озброєнь.

Хоча реформа зберігає контроль над експортом у зони конфліктів, вона допускає винятки, які служать інтересам безпеки Токіо, і Київ сподівається скористатися цим застереженням.

Японія пов'язує долю України зі своєю власною безпекою, оскільки стикається зі зростаючою військовою міццю Китаю. Враховуючи, що японська територія простягається на відстань до 110 км від Тайваню, Токіо побоюється, що будь-яка спроба Пекіна захопити острів може втягнути Японію в конфлікт.

Невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України 2022 року, тодішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда схвалив найбільше нарощування військової потужності Японії з часів Другої світової війни. Санае Такаїчі прискорила цей план після вступу на посаду в жовтні.

"Якщо Україна впаде, це викличе ланцюгову реакцію. Тому Індо-Тихоокеанський регіон і європейський континент нероздільні з точки зору нашої безпеки", — сказав посол Лутовинов.

Чим Токіо може допомогти Україні у війні проти РФ

Санае Такаїчі публічно не давала жодних вказівок на те, що вона підтримає експорт зброї в Україну. Але в листопаді 2025 року вона заявила президенту Володимиру Зеленському, що "Японія підтримує Україну" та її зусилля з досягнення миру.

Як і інші країни, зацікавлені в японській військовій техніці, Україні необхідно укласти з Токіо угоду про передачу оборонних і технічних технологій. Японія уклала такі угоди з 18 країнами, включно з Німеччиною, Австралією, Філіппінами і В'єтнамом.

Юрій Лутовинов заявив, що Україна діє обережно через делікатність питання експорту оборонної продукції до Японії.

У більш короткостроковій перспективі, за його словами, Токіо міг би допомогти профінансувати розробку Києвом системи протиповітряної оборони, яка дала б змогу знизити залежність від американських ракет Patriot, дефіцит яких постійно зростає.

"У нас є всі необхідні виробничі потужності. Але нам потрібні інвестиції. Нам потрібні кошти", — сказав він.

Лутовинов також заявив, що тривають переговори про включення Японії до Пріоритетного списку потреб України НАТО (PURL), програми, яка фінансує закупівлі військової техніки американського виробництва для Києва.

У рамках програми було поставлено техніки і боєприпасів на суму понад 4 мільярди доларів, при цьому Австралія і Нова Зеландія минулого року стали першими країнами, що не входять до НАТО, які приєдналися до програми.

"Кожна країна може брати участь у цьому механізмі, дотримуючись своєї власної правової бази. Це може бути і нелетальна зброя", — сказав Лутовинов.

Японські фірми могли б допомогти Україні диверсифікувати джерела електроніки та мікрокомпонентів, необхідних для тисяч безпілотників, розгорнутих на передовій, заявив він.

Адміністрація Такаїчі планує цього року представити оборонну стратегію і план військових закупівель, які, як очікується, передбачатимуть значне збільшення кількості безпілотних літальних апаратів повітряного, морського і наземного базування, подібних до тих, які Київ використовував для відбиття російських атак.

"Ми не з тих країн, які просто просять. Ми також готові надавати послуги. Якщо ми об'єднаємо японські технології та український досвід, вийде продукт високого класу", — сказав Лутовинов.

Фокус писав, що Японія 28 квітня представила найбільший за десятиліття перегляд правил експорту оборонної продукції, скасувавши обмеження на продаж зброї за кордон і відкривши шлях для експорту військових кораблів, ракет та іншої зброї.

Раніше стало відомо, що Японія планує взяти на озброєння дрони-камікадзе з дальністю польоту до 1000 км для стримування Китаю. У країні розглядають використання великої кількості дешевих безпілотників як альтернативу дорогим ракетам.