Украина надеется покупать у Японии оружие для войны с РФ, а продавать дроны, — посол в Токио

Токио смягчил правила экспорта оружия. Изменения в правилах позволяют вести переговоры о поставках из Японии, заявил Юрий Лутовинов. А взамен Украина может предложить свой реальный военный опыт и дроны.

Киев заинтересован в японских инвестициях в систему противовоздушной обороны, а Япония рассматривает возможность поддержки возглавляемого НАТО фонда обороны Украины, рассказал посол в эксклюзивном комментарии журналистам Reuters.

"Это позволяет нам вести переговоры. Теоретически это очень большой шаг вперед", — сказал Юрий Лутовинов в интервью в посольстве Украины.

Ослабление Японией правил экспорта оружия открывает путь для переговоров, которые в будущем могут привести к поставкам Токио военной техники для оказания помощи Украине в сопротивлении российскому вторжению.

Решение премьер-министра Санаэ Такаичи, принятое на прошлой неделе, смягчить экспортные правила – последний шаг Японии в сторону отказа от жесткой послевоенной пацифистской позиции – вызвало широкий интерес на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, которые создают нагрузку на западное производство вооружений.

Хотя реформа сохраняет контроль над экспортом в зоны конфликтов, она допускает исключения, которые служат интересам безопасности Токио, и Киев надеется воспользоваться этой оговоркой.

Япония связывает судьбу Украины со своей собственной безопасностью, поскольку сталкивается с растущей военной мощью Китая. Учитывая, что японская территория простирается на расстояние до 110 км от Тайваня, Токио опасается, что любая попытка Пекина захватить остров может втянуть Японию в конфликт.

Вскоре после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году, тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида одобрил крупнейшее наращивание военной мощи Японии со времен Второй мировой войны. Санаэ Такаичи ускорила этот план после вступления в должность в октябре.

"Если Украина падет, это вызовет цепную реакцию. Поэтому Индо-Тихоокеанский регион и европейский континент неразделимы с точки зрения нашей безопасности", — сказал посол Лутовинов.

Чем Токио может помочь Украине в войне против РФ

Санаэ Такаичи публично не давала никаких указаний на то, что она поддержит экспорт оружия в Украину. Но ноябре 2025 года она заявила президенту Владимиру Зеленскому, что "Япония поддерживает Украину" и ее усилия по достижению мира.

Как и другие страны, заинтересованные в японской военной технике, Украине необходимо заключить с Токио соглашение о передаче оборонных и технических технологий. Япония заключила такие соглашения с 18 странами, включая Германию, Австралию, Филиппины и Вьетнам.

Юрий Лутовинов заявил, что Украина действует осторожно из-за деликатности вопроса экспорта оборонной продукции в Японию.

В более краткосрочной перспективе, по его словам, Токио мог бы помочь профинансировать разработку Киевом системы противовоздушной обороны , которая позволила бы снизить зависимость от американских ракет Patriot, дефицит которых постоянно растет .

"У нас есть все необходимые производственные мощности. Но нам нужны инвестиции. Нам нужны средства", — сказал он.

Лутовинов также заявил, что ведутся переговоры о включении Японии в Приоритетный список потребностей Украины НАТО (PURL), программу, которая финансирует закупки военной техники американского производства для Киева.

В рамках программы было поставлено техники и боеприпасов на сумму более 4 миллиардов долларов, при этом Австралия и Новая Зеландия в прошлом году стали первыми странами, не входящими в НАТО, которые присоединились к программе.

"Каждая страна может участвовать в этом механизме, соблюдая свою собственную правовую базу. Это может быть и нелетальное оружие", — сказал Лутовинов.

Японские фирмы могли бы помочь Украине диверсифицировать источники электроники и микрокомпонентов, необходимых для тысяч беспилотников, развернутых на передовой, заявил он.

Администрация Такаичи планирует в этом году представить оборонную стратегию и план военных закупок, которые, как ожидается, будут предусматривать значительное увеличение количества беспилотных летательных аппаратов воздушного, морского и наземного базирования, подобных тем, которые Киев использовал для отражения российских атак.

"Мы не из тех стран, которые просто просят. Мы также готовы предоставлять услуги. Если мы объединим японские технологии и украинский опыт, получится продукт высокого класса", — сказал Лутовинов.

Фокус писал, что Япония 28 апреля представила крупнейший за десятилетие пересмотр правил экспорта оборонной продукции, отменив ограничения на продажу оружия за границу и открыв путь для экспорта военных кораблей, ракет и другого оружия.

Ранее стало известно, что Япония планирует взять на вооружение дроны-камикадзе с дальностью полета до 1000 км для сдерживания Китая. В стране рассматривают использование большого количества дешевых беспилотников как альтернативу дорогим ракетам.