"Ви програєте": Кіт Келлог звернувся до Путіна

Сісти за стіл переговорів, а не намагатися й надалі захопити Україну закликав Москву колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Він заявив, що Кремлю не вдасться виграти цю війну. Своєю думкою відставний генерал-лейтенант поділився на Fox News.

"Якби Росія дійсно перемагала, то це було б по той бік Дніпра, у Харкові, у Києві. Це не так. Моє послання Москві просте: ви не перемагаєте, ви програєте", — наголосив він.

За словами Келлога, "українці билися блискуче, втратили всього 1% території з 2014 року", і віддав їм належне.

Він додав, що глава Кремля Володимир Путін стикається з величезними економічними проблемами, а втрати його армії вбитими і пораненими становили 1,2-1,4 мільйона осіб.

Американський політик вважає, що сторонам необхідно сідати за стіл переговорів, і активну участь у них має брати Європа. Якщо Україна здасть добре укріплені оборонні позиції на Донбасі, це відкриє російській армії прямий шлях до Києва.

Відео дня

"Росії слід перестати прикидатися, що вона може взяти здачу, і почати переговори щодо того, що вона насправді може утримувати", — наголосив гість ефіру.

Під час бесіди він також торкнувся теми НАТО, закликавши створити новий аналог Альянсу. Келлог вважає, що цей союз перетворився на "роздуту архітектуру" з ослабленим військовим впливом.

У міру перекидання військ США, як стверджує Келлог, розширення НАТО до 32 членів не відповідає його можливостям, унаслідок чого союзники сильно залежать від американської могутності, тоді як їхні власні збройні сили занепадають.

У лютому Келлог заявляв, що, якщо Україна переживе зиму, навесні у неї є всі шанси перехопити перевагу у війні з Росією.

Нагадаємо, Кіт Келлог залишив посаду в Білому домі наприкінці 2025 року. Це було зроблено зокрема для того, щоб мати змогу "вільно висловлюватися" про Україну, зізнався генерал під час інтерв'ю.

Однак його відхід не означає припинення роботи щодо України. Тепер він навпаки отримав можливість публічно формулювати власну позицію щодо війни та стану справ Києва і Кремля в ній, не обмежуючи себе через офіційну лінію адміністрації чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Путін боїться замаху і перевороту.