Сесть за стол переговоров, а не пытаться и дальше захватить Украину призвал Москву бывший спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог.

Он заявил, что Кремлю не удасться выиграть эту войну. Своим мнением отставной генерал-лейтенант поделился на Fox News.

"Если бы Россия действительно побеждала, то это было бы по ту сторону Днепра, в Харькове, в Киеве. Это не так. Мое послание Москве простое: вы не побеждаете, вы проигрываете", — подчеркнул он.

По словам Келлога, "украинцы сражались блестяще, потеряли всего 1% территории с 2014 года", и отдал им должное.

Он добавил, что глава Кремля Владимир Путин сталкивается с огромными экономическими проблемами, а потери его армии убитыми и ранеными составили 1,2–1,4 миллиона человек.

Американский политик считает, что сторонам необходимо садиться за стол переговоров, и активное участие в них должна принимать Европа. Если Украина сдаст хорошо укрепленные оборонные позиции на Донбассе, это откроет российской армии прямой путь до Киева.

"России следует перестать притворяться, что она может взять сдачу, и начать переговоры относительно того, что она на самом деле может содержать", — учерен гость эфира.

Во время беседы он также затронул тему НАТО, призвав создать новый аналог Альянса. Келлог считает, что этот союз превратился в "раздутую архитектуру" с ослабленным военным воздействием.

По мере переброски войск США, как утверждает Келлог, расширение НАТО до 32 членов не соответствует его возможностям, в результате чего союзники сильно зависят от американской мощи, в то время как их собственные вооруженные силы приходят в упадок.

В феврале Келлог заявлял, что, если Украина переживет зиму, весной у нее есть все шансы перехватить преимущество в войне с Россией.

Напомним, Кит Келлог покинул пост в Белом доме в конце 2025 года. Это было сделано в частности для того, чтобы иметь возможность "свободно высказываться" об Украине, признался генерал во время интервью.

Однако его уход не означает прекращения работы по Украине. Теперь он наоборот получил возможность публично формулировать собственную позицию относительно войны и положение дел Киева и Кремля в ней, не ограничивая себя через официальную линию администрации действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, Путин боится покушения и переворота.