Если Украина переживет зиму, преимущество будет на ее стороне, — экс-посланник Трампа Келлог

Текущая зима является очень тяжелой для Украины. Однако, если Украина сможет пережить ее, то преимущество в войне перейдет в руки Украины, а не России.

Перехвата преимущества можно ожидать уже весной. Такое мнение высказал бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает "Европейская правда".

По словам Келлога, он знает о том, насколько сложной является ситуация в Украине этой зимой, в частности, знает о ситуации в Киеве.

"Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму — январь, февраль — и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", — подчеркнул Келлог.

Экс-посланник Трампа убежден, что российский диктатор Владимир Путин уже ищет выход из этой войны, ведь РФ понесла существенные потери. Однако он хочет "достойно выйти из этой ситуации".

В то же время, по мнению Келлога, сейчас Путин не может просто так отпустить ситуацию, ведь это будет выглядеть как поражение, а все, что делал диктатор до этого — как провал.

По словам специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, мирное соглашение между Украиной и РФ уже согласовано примерно на 90%. Он также сообщил, что россияне сами просили о встрече с американской делегацией, поэтому, по его мнению, "каждый является частью процесса и хочет увидеть мирное соглашение".

Напомним, 22 января вечером американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где проведут переговоры с Владимиром Путиным.

А президент США Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе подтвердил, что работает над мирным планом для Украины и вскоре встретится с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, оба лидера заинтересованы в достижении договоренностей и готовы к обсуждению конкретных шагов.