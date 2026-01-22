Якщо Україна переживе зиму, перевага буде на її боці, — експосланець Трампа Келлог

Поточна зима є дуже важкою для України. Однак, якщо Україна зможе пережити її, то перевага у війні перейде до рук України, а не Росії.

На перехоплення переваги можна очікувати вже навесні. Таку думку висловив колишній спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, передає "Європейська правда".

За словами Келлога, він знає про те, наскільки складною є ситуація в Україні цієї зими, зокрема, знає про ситуацію в Києві.

"Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму — січень, лютий — і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", — наголосив Келлог.

Експосланець Трампа переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вже шукає вихід з цієї війни, адже РФ зазнала суттєвих втрат. Однак він хоче "гідно вийти з цієї ситуації".

Водночас, на думку Келлога, зараз Путін не може просто так відпустити ситуацію, адже це виглядатиме як поразка, а все, що робив диктатор до цього — як провал.

За словами спеціального посланця США на Близькому сході Стіва Віткоффа, мирна угода між Україною та РФ вже узгоджена приблизно на 90%. Він також повідомив, що росіяни самі просили про зустріч з американською делегацією, тому, на його думку, "кожен є частиною процесу та хоче побачити мирну угоду".

Нагадаємо, 22 січня ввечері американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви, де проведуть перемовини з Володимиром Путіним.

А президент США Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі підтвердив, що працює над мирним планом для України та незабаром зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, обидва лідери зацікавлені у досягненні домовленостей і готові до обговорення конкретних кроків.