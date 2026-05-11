ЄС готовий розпочати переговори з Україною щодо членства: названо терміни

Європейський Союз може відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України до ЄС вже до кінця наступного місяця. Інші п'ять розділів можуть бути відкриті в липні.

Раніше проти цього рішення виступав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який втратив свою посаду після поразки на виборах у квітні. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Новини. Live".

Вона звернулася із закликом до всіх держав щодо початку перемовин України до Євросоюзу.

Перший кластер може бути відкритий ще під час головування Кіпру, тобто до 30 червня. Інші п'ять — у липні.

Також вона розповіла, що сьогодні, 11 травня, відбудеться важлива зустріч країн ЄС, України та Канади. На ній високопосадовці обговорять три важливі теми — як повернути українських дітей, викрадених Росією, додому, як піклуватися про їхні родини після повернення та "дуже важливе" питання відповідальності за викрадення.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна планує в найближчі місяці відкрити всі шість переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. Водночас для того, щоб бути готовими до підписання документу про приєднання до ЄС Київ має зробити ще багато кроків.

Перед цим єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявляла, що Україна не зможе приєднатися до блоку до 2027 року, оскільки для цього потрібні мир і проведення реформ. Вона підкреслила, що, попри стратегічне значення України для ЄС, членство можливе лише після завершення війни та виконання ключових внутрішніх змін.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне отримати чітку дату вступу до ЄС і розраховує на 2027 рік. Він наголошував, що затягування процесу з боку Брюсселя створює ризики та може дозволити Росії роками блокувати євроінтеграцію України.