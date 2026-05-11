ЕС готов начать переговоры с Украиной по членству: названы сроки: названы сроки

Европейский Союз может открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины в ЕС уже до конца следующего месяца. Другие пять разделов могут быть открыты в июле.

Ранее против этого решения выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который потерял свою должность после поражения на выборах в апреле. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает "Новости. Live".

Она обратилась с призывом ко всем государствам относительно начала переговоров Украины в Евросоюз.

Первый кластер может быть открыт еще во время председательства Кипра, то есть до 30 июня. Остальные пять — в июле.

Также она рассказала, что сегодня, 11 мая, состоится важная встреча стран ЕС, Украины и Канады. На ней чиновники обсудят три важные темы — как вернуть украинских детей, похищенных Россией, домой, как заботиться об их семьях после возвращения и "очень важный" вопрос ответственности за похищение.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина планирует в ближайшие месяцы открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз. В то же время для того, чтобы быть готовыми к подписанию документа о присоединении к ЕС Киев должен сделать еще много шагов.

Перед этим еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что Украина не сможет присоединиться к блоку до 2027 года, поскольку для этого нужны мир и проведение реформ. Она подчеркнула, что, несмотря на стратегическое значение Украины для ЕС, членство возможно только после завершения войны и выполнения ключевых внутренних изменений.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС и рассчитывает на 2027 год. Он отмечал, что затягивание процесса со стороны Брюсселя создает риски и может позволить России годами блокировать евроинтеграцию Украины.