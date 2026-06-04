Зустріч Порошенка і Зеленського була напруженою: п'ятий президент приніс роздруківки із "фотожабами"

26 травня відбулась перша за довгий час зустріч президента Володимира Зеленського та його попередника та опонента на минулих виборах нардепа Петра Порошенка. З'ясувалось, що бесіда була напружена.

Джерела видання "Українська правда" стверджують, що політики розмовляли на підвищених тонах та звинувачували один одного.

Зустрічі Петра Порошенка та Володимира Зеленського передувала зустріч президента України із іншими главами фракцій. Також Порошенко комунікував із лідером президентської фракції в Раді Давидом Арахамією та головою Офісу президента Кирилом Будановим: вони "намагалися задати певну рамку майбутньої розмови".

"УП" повідомляє, що Порошенко очікував на Зеленського на четвертому поверсі головної будівлі на Банковій майже годину.

За словами співрозмовників "УП", Порошенко прийшов в Офіс президента із роздруківками різноманітних "фото жаб" та інших матеріалів із соцмереж і почав скаржитися, що Зеленський з оточенням системно його дискредитують.

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"У всіх наших на кілька секунд аж відняло мову", – розповідає один зі свідків з владної команди.

"Слова для відповіді знайшлись швидко: у мить розмова перейшла на підвищені тони й на єдину незамінну форму культурної присутності ворога – російські мати", - стверджують джерела.

Президент України обурився тим, що його попередник "намагається виставити себе жертвою", хоча, на його думку, "порохоботи" п'ятого президента поводяться в мережі не менш агресивно і коштують "мільйони доларів".

Як мінімум, вважав Зеленський, Порошенко "не має морального права дорікати йому подібним".

Натомість президент висловив претензії щодо підтримки Порошенком потенційних конкурентів чинної влади, передусім посла України в Лондоні Валерія Залужного.

Стверджується, що Порошенко казав, що проти нього використовується вся державна машина і доступний владний ресурс, тому немає нічого дивного в тому, що він шукатиме допомоги у всіх, хто здатен скласти конкуренцію нинішній владі.

Водночас, за словами співрозмовників, попри важкий початок, зустріч поступово вийшла на певний конструктив.

Джерела "УП" розповідають, що врешті розмова Порошенка та Зеленського почала нагадувати бесіду людей, які потенційно "здатні переступити через взаємну нелюбов і спробувати зробити щось разом для держави".

Зазначається, що Петро Порошенко не став прямо порушувати тему санкцій проти нього, хоч і згадав, що це заважає його діяльності.

"Позиція була простою: якщо ми зараз домовимося про якусь модель співпраці, то питання санкцій у перспективі відпаде саме собою. Якщо ж домовленостей не буде, то будь-які прохання не матимуть жодного сенсу", – пригадує співрозмовник із команди п'ятого президента.

Але після розмови із Зеленським, як зазначили співрозмовники "УП", у Порошенка та нардепів із команд Юлії Тимошенко та Дмитра Разумкова залишилося "дивне відчуття порожнечі".

"Ніхто ні про що не домовився. Ніхто нічого не попросив, навіть те, на що ми були готові. Не було жодних конкретних рішень чи пропозицій", – сказав у розмові з "УП" депутат із "Розумної політики" Разумкова.

У команді Зеленського пояснюють, що такий формат був їхнім свідомим рішенням: нічого не просити і нічого не обіцяти.

За словами одного із членів президентської команди, "ця перша зустріч була потрібна взагалі для іншого. Ми не могли нічого пропонувати, бо у нас був інший розрахунок".

Нагадаємо, Фокус розповідав про зустріч Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

А тим часом Зеленський дав інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори з Росією.