Встреча Порошенко и Зеленского была напряженной: пятый президент принес распечатки с "фотожабами"

26 мая состоялась первая за долгое время встреча президента Владимира Зеленского и его предшественника и оппонента на прошлых выборах нардепа Петра Порошенко. Выяснилось, что беседа была напряженная.

Источники издания "Украинская правда" утверждают, что политики разговаривали на повышенных тонах и обвиняли друг друга.

Встрече Петра Порошенко и Владимира Зеленского предшествовала встреча президента Украины с другими главами фракций. Также Порошенко коммуницировал с лидером президентской фракции в Раде Давидом Арахамией и главой Офиса президента Кириллом Будановым: они "пытались задать определенную рамку будущего разговора".

"УП" сообщает, что Порошенко ожидал Зеленского на четвертом этаже главного здания на Банковой почти час.

По словам собеседников "УП", Порошенко пришел в Офис президента с распечатками различных "фото лягушек" и других материалов из соцсетей и начал жаловаться, что Зеленский с окружением системно его дискредитируют.

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"У всех наших на несколько секунд аж язык отняло", — рассказывает один из свидетелей из властной команды.

"Слова для ответа нашлись быстро: в мгновение ока разговор перешел на повышенные тона и на единственную незаменимую форму культурного присутствия врага — русские маты", — утверждают источники.

Президент Украины возмутился тем, что его предшественник "пытается выставить себя жертвой", хотя, по его мнению, "порохоботы" пятого президента ведут себя в сети не менее агрессивно и стоят "миллионы долларов".

Как минимум, считал Зеленский, Порошенко "не имеет морального права упрекать его подобных".

Зато президент выразил претензии относительно поддержки Порошенко потенциальных конкурентов действующей власти, прежде всего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

Утверждается, что Порошенко говорил, что против него используется вся государственная машина и доступный властный ресурс, поэтому нет ничего удивительного в том, что он будет искать помощи у всех, кто способен составить конкуренцию нынешней власти.

В то же время, по словам собеседников, несмотря на тяжелое начало, встреча постепенно вышла на определенный конструктив.

Источники "УП" рассказывают, что в конце разговор Порошенко и Зеленского начал напоминать беседу людей, которые потенциально "способны переступить через взаимную нелюбовь и попытаться сделать что-то вместе для государства".

Отмечается, что Петр Порошенко не стал прямо поднимать тему санкций против него, хотя и упомянул, что это мешает его деятельности.

"Позиция была простой: если мы сейчас договоримся о какой-то модели сотрудничества, то вопрос санкций в перспективе отпадет сам собой. Если же договоренностей не будет, то любые просьбы не будут иметь никакого смысла", — вспоминает собеседник из команды пятого президента.

Но после разговора с Зеленским, как отметили собеседники "УП", у Порошенко и нардепов из команд Юлии Тимошенко и Дмитрия Разумкова осталось "странное ощущение пустоты".

"Никто ни о чем не договорился. Никто ничего не попросил, даже то, на что мы были готовы. Не было никаких конкретных решений или предложений", — сказал в разговоре с "УП" депутат из "Разумной политики" Разумкова.

В команде Зеленского объясняют, что такой формат был их сознательным решением: ничего не просить и ничего не обещать.

По словам одного из членов президентской команды, "эта первая встреча была нужна вообще для другого. Мы не могли ничего предлагать, потому что у нас был другой расчет".

Напомним, Фокус рассказывал о встрече Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

А тем временем Зеленский дал интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией.