"Не бійтеся вийти з війни": Зеленський звернувся до Путіна у відкритому листі

Президент України написав Путіну довгого листа, в якому зазначив, що росіян перестала влаштовувати війна із Україною, нагадав про втрати ЗС РФ, бунт Пригожина, залежність від Китаю та запропонував закінчити війну у форматі "один на один", вчергове запропонувавши зустріч. Відповіді від Путіна ще не було.

Лист з'явився на сайті Офісу президента в 21.20 4 червня 2026 року. В ньому Володимир Зеленський називає Путіна "президентом Російської Федерації". Фокус наводить головне з відкритого листа.

Половину з 26 років влади в Росії Путін провів у війні проти України. Війна є його особистим вибором:війною без реальної причини, щоб Путін не говорив про НАТО, геополітику та російську мову.

Війна влаштовує Путіна, але не в тих випадках, коли йдеться про безпеку його резиденції на Валдаї чи параду в Москві: "Ваше власне життя для вас цінне", — підкреслює Зеленський.

Війна дає все більше негативу Росії. Росіян "не влаштовують" дрони та ракети, дефіцит бензину та постійне зростання цін, постійні заборони, перспектива другої хвилі мобілізації та той факт, що війні не видно кінця.

Ресурси Росії суттєво скорочуються. У Путіна не вистачить грошей та політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, а Україна зробить все, щоб світ про це подбав.

За словами Зеленського, лише у травні російська армія втратила понад 30 тисяч убитими та важко пораненими, а співвідношення втрат України та РФ становить приблизно 1 до 5–6.

Росія не зможе захопити всю Донецьку область цього року.

Путін не очікував повномасштабного спротиву від України й не прогнозував, що все зайде так далеко. Але зараз йде пʼятий рік повномасштабного зіткнення. "Не бійтеся вийти з війни – це головне, що зараз від вас потрібно", — підкреслює Зеленський.

Україна перенесла війну на територію Росії, і щоб з цим впоратись, Путіну довелось звертатись за допомогою до Північної Кореї: "Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян".

Росія вперше в історії повністю залежить від Китаю.

Зеленський нагадав, що проти Путіна виступили його ж військові формування (так званий "бунт Пригожина" — ред). 23 червня буде чергова річниця, і замовчування "не зітре з історії цей факт".

Зеленський пропонує закінчити цю війну "чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни" у форматі "між нами і вами". Зеленський пропонує зустріч Путіну та визначити чітку дату зустрічі, але не в Києві та Москві. У списку Швейцарія, Туреччина та країни Арабського світу.

У переговорах щодо України потрібна участь Європи (тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію), а США також мають бути у процесі.

Війна назавжди розмежувала Україну та Росію.

Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія.

Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. Моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати.

Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", і це може стати хорошим прологом до закінчення війни. Також до України мають повернутись цивільні та дітей, яких вивезли до Росії.

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"Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає… Вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни", — резюмував Зеленський та підкреслив, що Україна "може працювати на таку втому".

Нагадаємо, Зеленський вже пропонував Путіну прямі переговори.

Також Зеленський дав інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори з Росією.