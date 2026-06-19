"Буде в Кремлі до смерті": Зеленський назвав головну мету Путіна у війні проти України

Головна причина, через яку кремлівський диктатор Володимир Путін не припиняє кровопролитну війну проти України, — це зовсім не денацифікація чи демілітаризація України.

Путін боїться повернення додому російських військових, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Тому він так боїться закінчення війни без перемоги. А перемоги не буде. Він фізично боїться своєї армії. Тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І цього разу під ударом можуть опинитися інші", — йдеться у публікації.

Зеленський наголосив, що Україна сьогодні де-факто є другою армією НАТО, яка не поступається "другій армії світу".

"Тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний усіма лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і в нього є лише одна мета — повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, тому нам так нелепросто", — заявив політик.

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Ще 21 травня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що радник Путіна Антон Кобяков заявив, що засновницький орган СРСР, З’їзд народних депутатів, не брав участі у його розпуску, тому Радянський Союз юридично все ще існує, і війна в Україні, отже, є "внутрішнім процесом"

Кобяков також стверджував, що Верховна Рада СРСР не мала законних повноважень ратифікувати Біловезькі угоди грудня 1991 року — міжнародно визнаний документ, у якому Україна, Росія та Білорусь домовилися про розпуск Радянського Союзу.

Під час зустрічі з Дональдом Трампом, президентом США, на полях саміту "Великої сімки" Зеленський заявив, що 60 % російського суспільства хочуть зупинити війну. Водночас, за його словами, багато людей з оточення президента Росії Володимира Путіна підштовхують його до більш масштабної мобілізації в РФ.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на саміті G7-2026 заявив, що готовий повернутися до питання про Україну та мирні переговори. Заява пролунала під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.