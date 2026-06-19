"Будет в Кремле до смерти": Зеленский назвал главную цель Путина в войне против Украины

Главная причина, по которой кремлевский диктатор Владимир Путин не прекращает кровопролитную войну против Украины, вовсе не денацификация или демилитаризация Украины.

Путин боится возвращения домой российских военных, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Потому он так боится окончания войны без победы. А победы не будет. Он боится своей армии физически. Поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И в этот раз под ударом могут быть другие", — говорится в публикации.

Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня де-факто – вторая армия НАТО, не уступающая "второй армии мира".

"Поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами. Путин будет в Кремле до смерти, и у него одна цель — возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, поэтому нам так непросто", — заявил политик.

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Еще 21 мая Институт изучения войны (ISW) писал, что советник Путина Антон Кобяков заявил, что учредительный орган Советского Союза, Съезд народных депутатов, не участвовал в его роспуске , поэтому Советский Союз юридически все еще существует, и война на Украине, следовательно, является "внутренним процессом"

Кобяков также утверждал, что Верховный Совет СССР не имел законных полномочий ратифицировать Беловежские соглашения декабря 1991 года, международно признанный документ, в котором Украина, Россия и Беларусь договорились о роспуске Советского Союза.

Во время встречи с Дональдом Трампом, президентом США, на полях саммита "большой семерки" Зеленский заявлял, что 60% российского общества хотят остановить войну. В то же время, по его словам, многие люди из окружения президента России Владимира Путина подталкивают его к более масштабной мобилизации в РФ.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7-2026 заявил, что готов вернуться к вопросу об Украине и мирных переговорах. Заявление прозвучало во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.