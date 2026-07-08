"Це не кінець": головні заяви на зустрічі Трампа та Зеленського

В Анкарі, де триває саміт НАТО, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Дональд Трамп під час брифінгу із Зеленським заявив, що саміт НАТО "проходить у чудовій атмосфері, і відчувається єдність".

"Усі європейці роблять свій внесок у зміцнення НАТО", — запевнив глава Білого дому.

Він також позитивно відгукнувся про свою зустріч із Володимиром Зеленським.

"Ми з Зеленським вирішили зустрітися. У нас чудові стосунки, починаючи від Овального кабінету і аж до сьогодні. Це довгий шлях, але це ще не кінець, це новий початок. Країна має велике майбутнє: тут і земля, і активи, і люди, звичайно", — підкреслив американський лідер.

Трамп зазначив, що в Польщі також перебуває багато українців, висловивши впевненість, що значна частина з них повернеться додому.

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У свою чергу Зеленський подякував Трампу за підтримку та заявив, що наразі на першому плані — мирні переговори:

"Я думаю, ми всі розуміємо, що треба робити. Тепер треба зрозуміти, як це зробити. І я думаю, ви зі свого боку зробите все, що потрібно".

Під час брифінгу держсекретар Марко Рубіо зазначив, що США та Україна обговорюють можливості України завдавати ударів углиб РФ, щоб Росія побачила, як складно їй захистити своє повітряне простір.

"Це ескалація (удари по НПЗ, — прим. ред.), яка може призвести до завершення", — сказав Трамп.

За його словами, він усе життя укладає певні угоди і бачить, коли інші люди теж хочуть укласти угоду.

"Президент Зеленський хотів би відбудувати свою країну якомога швидше, адже там багато руйнувань і загиблих. І він (Зеленський) говорить про це навіть більше, ніж про війну", — заявив Трамп.

Лідер США наголосив, що США мають свої інтереси в Україні:

"Корисні копалини, ресурси, запаси найкращої землі у світі. І треба скористатися тим, що ця земля може дати і дає".

Американський президент похвалився військовим потенціалом США та підтвердив, що під час бесіди з українським президентом йшлося й про перехоплювачі для української ППО, щоб протистояти російській балістичній зброї.

"Мені одна пташка наспівала, що ми надамо їм право виробляти Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна справа, але ми вважаємо, що ви впораєтеся, швидко впораєтеся… Ми говорили, що в Україні буде ліцензія на випуск Patriot. Тому Зеленський не може дорікати нам, що ми його якось обійшли".

Під час брифінгу Трамп запевнив, що кремлівський диктатор Володимир Путін змінює та "пом’якшує" свої умови щодо мирної угоди:

"Ця війна для Росії набагато складніша, ніж вони сподіваються. Запитайте про це у Зеленського".

На запитання президента США, чи поїде Зеленський до Москви на зустріч із Путіним, той відповів:

"Там небезпечно. Там літають українські дрони".

Що стосується гарантій безпеки, той американський президент ухилився від відповіді, знову заявивши, що Україна має "величезний потенціал" і швидко відбудується після війни. За його словами, він багато розмовляв із Путіним, і той "хоче закінчити війну", хоча "ніхто в це не вірить".

"Війна б ніколи не почалася, якби я був президентом", — знову нагадав Трамп, але все ж пообіцяв, що в Білому домі "подумають і подбають про гарантії безпеки для України".

Глава Білого дому не виключив, що поїде в Україну після війни, але додав, що не впевнений, чи його служба безпеки на даний момент це схвалить.

Нагадаємо, що Трамп згадав про Гренландію на саміті НАТО.

Також повідомлялося, що Україна запропонувала новий підхід до припинення війни з РФ.