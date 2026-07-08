"Это не конец": главные заявления на встрече Трампа и Зеленского

В Анкаре, где проходит саммит НАТО, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Дональд Трамп во время брифинга с Зеленским заявил, что саммит НАТО "проходит в прекрасной атмосфере, и чувствуется единство".

"Все европейцы делают свой взнос, чтобы укрепить НАТО", — заверил глава Белого дома.

Он также позитивно отозвался о своей встрече с Владимиром Зеленским.

"Мы с Зеленским решили встретиться. У нас чудесные отношения, начиная от Овального кабинета и до сегодня. Это долгая дорога, но это еще не конец, это новое начало. Страна имеет большое будущее: тут и землим, и активы, и люди, конечно", — подчеркнул американский лидер.

Трамп упомянул, что в Польше тоже находятся много украинцев, выразив уверенность, что большой процент из них вернется домой.

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В свою очередь Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и заявил, что сейчас на первом плане — мирные переговоры:

"Я думаю, мы все понимаем, что надо делать. Теперь надо понять, как это сделать. И я думаю, вы сделаете со своей стороны все, что нужно".

В ходе брифинга госсекретарь Марко Рубио сказал, что США и Украина обсуждают возможности последней наносить удары вглубь РФ, чтобы Россия видела, как сложно ей защитить свое небо.

"Это эскалация (удары по НПЗ, — прим. ред), которая мождет привести к завершению", — сказал Трамп.

По его словам, он всю жизнь заключает определенные сделки и видит, когда другие люди тоже хотят заключить сделку.

"Президент Зеленский хотел бы отстроить свою страну как можно скорее, потому что много разрушений, смертей. И он (Зеленский) говорит об этом даже больше, чем о войне", — заявил Трамп.

Лидер США подчеркнул, что у Штатов есть свой интерес в Украине:

"Минералы, ресурсы, запас лучшей земли в мире. И надо воспользоваться тем, что эта замля может дать и дает".

Американский президент похвастался военным потенциалом СЩА и подтвердил, что во время беседы с украинским президентом речь шла и о перехватчиках для украинской ПВО, чтобы противостоять российской баллистике.

"Мне одна пчтичка напела, что мы дадим им право делать Patriot. Мы покажем, как это делать. Это очень технически сложная вещь, но мы думаем, что вы справитесь, быстро справитесь… Мы говорили, что будет лицензия в Украине. чтобы выпускать Patriot. Поэтому Зеленский не может корить нас, что мы его как-то обошли".

Во время брифинга Трамп заверил, что кремлевский диктатор Владимир Путин меняет и "смягчает" свои условия касательно мирного соглашения:

"Эта война для России гораздо труднее, чем они надеются. Спросите у Зеленского".

На вопрос президента США, поедет ли Зеленский в Москву на встречу с Путиным, тот ответил:

"Там опасно. Там дроны летают украинские".

Что касается гарантий безопасности, тот американский президент ушел от ответа, снова заявив, что у Украины — "огромный потенциал", и она быстро отстроится после войны. По его словам, он много говорил с Путиным, и тот "хочет закончить войну", хотя "никто в это не верит".

"Война бы никогда не началась, если бы я был президентом", — опять напомнил Трамп, но все же пообещал, что в Белом доме "подумают и позаботятся о гарантиях безопасности для Украины".

Глава Белого дома не исключил, что поедет в Украину после войны, но добавил, что не уверен, что его служба безопасности это в данный момент это одобрит.

Напомним, Трамп вспомнил о Гренландии на саммите НАТО.

Также сообщалось, что Украина предложила новый подход к прекращению войны с РФ.