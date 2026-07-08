Накануне встречи Трампа и Зеленского: Украина предложила новый подход к прекращению войны с РФ, — NYP

Украина отказалась от 28-пунктного проекта плана по прекращению войны с Россией и добивается более выгодных условий, поскольку ситуация на поле боя изменилась.

Перед важной встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО Киев отказался от конкретной мирной концепции. Теперь официальные украинские лица пытаются убедить Трампа в том, что Украина по-прежнему располагает ключевыми рычагами влияния в противостоянии с РФ, пишет издание The New York Post.

Украинские чиновники сообщили СМИ, что в настоящее время не планируется проведение трехсторонней встречи с участием США, Украины и России, а также не ведутся структурированные переговоры по конкретному мирному соглашению.

Отсутствие переговоров между сторонами произошло на фоне того, что Украина смогла существенно укрепить свои позиции на фронте. Это дает Киеву основания "более творчески подходить к вопросу о прекращении огня", пояснила в комментарии NYT посол Украины в США Ольга Стефанишина.

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Издание отмечает, что в настоящее время украинские чиновники хотят воспользоваться растущим разочарованием Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина, чтобы остановить войну. В Киеве считают, что для прекращения конфликта необходимо изменить баланс давления на Кремль, а не обсуждать очередную версию потенциального мирного соглашения.

"Прекращение огня не обязательно должно быть результатом бесконечных дебатов по поводу одного мирного плана", — пояснила Стефанишина, выразив надежду на то, что Зеленский и Трамп обсудят другие пути во время встречи в среду.

Трамп и Зеленский встретятся на саммите НАТО

Стоит отметить, что Трамп и Зеленский должны провести встречу 8 июля. Издание Bloomberg писало, что Киев готовится к решающим переговорам с Вашингтоном на фоне беспрецедентных успехов, достигнутых благодаря ударам по РФ с большого расстояния. В то же время европейские лидеры осторожно относятся к результатам этих переговоров и сомневаются, что Вашингтон усилит давление на Кремль с целью прекращения войны.

Напомним, на днях Трамп заявил, что в Кремле хотят положить конец войне, поскольку Путин "испытывает давление".

Ранее издание Фокус также выясняло, чего Украина попытается добиться на саммите НАТО.