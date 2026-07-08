Перед зустріччю Трампа і Зеленського: Україна запропонувала новий підхід до припинення війни з РФ, — NYP

Україна відмовилася від 28-пунктного проєкту плану щодо припинення війни з Росією і домагається вигідніших умов, оскільки ситуація на полі бою змінилася.

Перед важливою зустріччю президента України Володимира Зеленського з главою США Дональдом Трампом у межах саміту НАТО Київ відійшов від конкретної мирної концепції. Тепер офіційні українські особи намагаються переконати Трампа у тому, що Україна все ще має ключові важелі впливу у протистоянні з РФ, пише видання The New York Post.

Українські посадовці розповіли медіа, що наразі не планується проведення тристоронньої зустрічі за участю США, України та Росії, а також не ведуться структуровані обговорення щодо конкретної мирної угоди.

Відсутність переговорів між сторонами сталася на тлі того, що Україна змогла суттєво зміцнити свої позиції на фронті. Це дає Києву підстави "більш творчо підходити до припинення вогню", пояснила у коментарі NYT пані посол України в США Ольга Стефанішина.

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Видання зазначає, що зараз українські посадовці хочуть скористатися дедалі більшим розчаруванням Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна для того, щоб зупинити війну. У Києві вважають, що для припинення конфлікту потрібно змінити баланс тиску на Кремль, а не обговорювати чергу версію потенційної мирної угоди.

"Припинення вогню не обов’язково має бути результатом нескінченних дебатів щодо одного мирного плану", — пояснила Стефанішина, висловивши сподівання на те, що Зеленський разом з Трампом обговорять інші шляхи під час зустрічі у середу.

Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті НАТО

Варто зауважити, що Трамп і Зеленський мають провести зустріч 8 липня. Видання Bloomberg писало, що Київ готується до вирішальних переговорів з Вашингтоном на тлі безпрецедентних успіхів від далекобійних ударів по РФ. Водночас європейські лідери обережно ставляться до результатів цих переговорів і сумніваються, що Вашингтон посилить тиск на Кремль для припинення війни.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що в Кремлі хочуть завершити війну, оскільки Путін "відчуває тиск".

Раніше також Фокус з'ясовував, що Україна спробує вибити на саміті НАТО.