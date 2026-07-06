"Путін відчуває тиск": Трамп заявив, що в Кремлі хочуть завершити війну

Президент США Дональд Трамп зробив першу публічну заяву після масованої атаки РФ по столиці України в ніч на 6 липня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна хочуть закінчити війну якомога швидше. За його словами, це може статися вже скоро. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Журналістка нагадала Трампу, що невдовзі після дзвінка 4 липня Володимир Путін здійснив удар по Києву та області та убив невинних цивільних людей. Вона запитала президента, чому голова Кремля не відчуває жодного тиску після розмови з ним. Але Трамп це заперечив.

"Ну, я думаю, він (Путін — ред.) відчуває тиск. Він хоче закінчити це (війну — ред.), і Україна теж хоче цього. Ми ведемо переговори, і подивимося, чи вдасться нам це завершити. Це жахлива річ", — відповів президент США.

Відео дня

Він також підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, обговорюватиметься війна в Україні.

"Ми поїдемо на саміт НАТО, ми будемо це обговорювати і, я думаю, що цю війну можна буде завершити", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом у День Незалежності США 4 липня. Ушаков повідомив, що розмова тривала 1 годину і 25 хвилин і була проведена "за ініціативою США".

Ушаков назвав розмову "діловою та вельми конструктивною" і зазначив, що Трамп заявив про готовність сприяти пошуку мирних рішень для завершення війни в Україні.

В цей же день Дональд Трамп спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови із Трампом Зеленський заявив, що вони обговорили ситуацію на фронті. За словами українського президента, є "реальна перспектива припинення цієї війни", а обговорення цього питання продовжиться під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО в Туреччині. За словами прессекретарки Білого дому Анни Келлі, під час саміту в Анкарі Трамп також планує зустрітися з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Фокус писав, про що говоритиме Зеленський в Анкарі.