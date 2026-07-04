"Є реальна перспектива": Зеленський і Трамп поговорили про завершення війни на День Незалежності США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення телефонної розмови з главою США Дональдом Трампом. Глави держав зідзвонилися в 250-й день Незалежності й обговорили низку ключових питань.

Серед ключових тем розмови були питання завершення війни, привітання з Днем Незалежності США та зустріч між лідерами країн на прийдешньому саміті НАТО. Про це повідомив український президент у своєму Telegram.

"Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності", — написав глава держави.

Зеленський відзначив, що вдячний "всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі". Також глава держави розкрив основні теми розмови із очільником Білого дому.

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"Звісно, ми з Президентом Трампом обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", — підкреслив Зеленський.

Факт розмови також підтверджує журналіст видання Axios Барак Равід. За його словами журналіста з його джерел у Білому Домі, розмова між главами держав сталася, а Зеленський привітав лідера США з визначною датою для Сполучених Штатів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп може відмовитись від "домовленостей" з РФ щодо Донбасу. Президент США роздратований лідером РФ Володимиром Путіним через відмову йти на перемовини, кажуть інсайдери.

Згодом стало відомо, що дії Трампа допомогли наблизити кінець війни в Україні. Коли глава Білого дому позбавив Америку контролю над Києвом, він тим самим надав Україні свободу перенести війну на територію РФ.