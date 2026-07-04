Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом. Главы государств пообщались по телефону в 250-й день Независимости и обсудили ряд ключевых вопросов.

Среди ключевых тем беседы были вопросы завершения войны, поздравления с Днём Независимости США и встреча лидеров стран на предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщил президент Украины в своём Telegram.

"Поздравил президента Трампа и всех американцев с Днём независимости. Мы очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь, от "Джавелинов" и "Патриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости", — написал глава государства.

Зеленский отметил, что благодарен "всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире". Также глава государства рассказал об основных темах беседы с главой Белого дома.

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"Конечно, мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Существует реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", — подчеркнул Зеленский.

Факт разговора также подтверждает журналист издания Axios Барак Равид. По словам журналиста, со ссылкой на его источники в Белом доме, разговор между главами государств действительно состоялся, и Зеленский поздравил лидера США с важной датой для Соединённых Штатов.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп может отказаться от "договоренностей" с РФ по Донбассу. Президент США раздражен лидером РФ Владимиром Путиным из-за отказа идти на переговоры, утверждают инсайдеры.

Впоследствии стало известно, что действия Трампа помогли приблизить конец войны в Украине. Когда глава Белого дома лишил Америку контроля над Киевом, он тем самым дал Украине возможность перенести войну на территорию РФ.