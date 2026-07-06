"Путин испытывает давление": Трамп заявил, что в Кремле хотят положить конец войне

Президент США Дональд Трамп выступил с первым публичным заявлением после массированной атаки РФ на столицу Украины в ночь на 6 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят как можно скорее положить конец войне. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Журналистка напомнила Трампу, что вскоре после звонка 4 июля Владимир Путин нанес удар по Киеву и области и убил ни в чем не повинных мирных жителей. Она спросила президента, почему глава Кремля не испытывает никакого давления после разговора с ним. Но Трамп это опроверг.

"Ну, я думаю, он (Путин — прим. ред.) испытывает давление. Он хочет положить этому конец (войне — прим. ред.), и Украина тоже этого хочет. Мы ведем переговоры, и посмотрим, удастся ли нам это завершить. Это ужасная вещь", — ответил президент США.

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Он также подтвердил, что на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, будет обсуждаться война в Украине.

"Мы поедем на саммит НАТО, будем обсуждать этот вопрос и, я думаю, эту войну удастся завершить", — подчеркнул он.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провел беседу с президентом США Дональдом Трампом в День Независимости США 4 июля. Ушаков сообщил, что разговор длился 1 час 25 минут и был проведен "по инициативе США".

Ушаков назвал беседу "деловой и весьма конструктивной" и отметил, что Трамп заявил о готовности содействовать поиску мирных решений для прекращения войны в Украине.

В тот же день Дональд Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора с Трампом Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию на фронте. По словам украинского президента, существует "реальная перспектива прекращения этой войны", а обсуждение этого вопроса продолжится в ходе саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в ходе саммита НАТО в Турции. По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, во время саммита в Анкаре Трамп также планирует встретиться с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Фокус" писал о том, о чем будет говорить Зеленский в Анкаре.