Вікно можливостей звузиться: президент Чехії назвав крайній термін для завершення війни в Україні

У України є два місяці на відновлення мирних переговорів. В іншому разі кремлівський диктатор Володимир Путін, загнаний у кут, може піти на ще більшу ескалацію після парламентських виборів у вересні.

Глава Кремля може оголосити загальну мобілізацію, вважає президент Чехії Петр Павел. Він поділився своєю думкою в інтерв’ю виданню The Telegraph.

Відставний генерал і колишній голова військового комітету НАТО не впевнений, що Путін ризикне оголосити мобілізацію до 20 вересня, але після завершення парламентських виборів "вікно можливостей" може звузитися.

Павел зазначає, що такий крок буде вкрай непопулярним серед росіян, і закликав союзників скористатися нинішнім тиском на Росію, щоб змусити її розпочати мирні переговори найближчими тижнями.

"У Росії зараз багато внутрішніх проблем і викликів. Російська громадськість дедалі активніше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій усередині країни, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна продовжить успішно завдавати ударів по цілях у глибині російської території, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", — зазначає політик.

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Чеський лідер вважає, що НАТО має підтримати Україну та продовжувати чинити тиск на Москву:

"Тому я вважаю, що ми маємо й надалі чинити сильний тиск, надати Україні все необхідне для успішного захисту, і водночас використовувати всі дипломатичні навички, щоб переконати Росію в тому, що у неї немає іншого вибору, окрім як вести переговори, що вона може чогось досягти лише шляхом переговорів, а не програвши, продовжуючи війну".

У свою чергу оглядач The Financial Times Гідеон Рахман вважає, що російський диктатор Володимир Путін опинився в ситуації, коли він може діяти за чотирма різними сценаріями, але всі вони закінчуються погано: варіюються від "м’ясорубок" на фронті до гібридного вторгнення в європейську країну.

7 липня з’явилося інтерв’ю голови офісу президента Кирила Буданова, в якому він, серед іншого, порушив питання про завершення війни. За словами Буданова, зараз триває ескалація, і щоб її зупинити, потрібно довести ескалацію до максимуму, і тоді Путін погодиться на мирні переговори. Орієнтовний крайній термін — до кінця 2026 року.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна хочуть якомога швидше покласти край війні. За його словами, це може статися вже найближчим часом.