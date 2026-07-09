Окно возможностей сузится: президент Чехии назвал дедлайн для завершения войны в Украине

Для возобновления мирных переговоров у Украины есть два месяца. В противном случае загнанный в угол кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на еще большую эскалацию после парламентских выборов в сентябре.

Глава Кремля может объявить всеобщую мобилизацию, считает президент Чехии Петр Павел. Своим мнением он поделился в беседе с The Telegraph.

Отставной генерал и бывший глава военного комитета НАТО не уверен, что Путин рискнет объявить мобилизацию до 20 сентября, но после окончания парламентских выборов "окно возможностей сузиться".

Павел отмечает, что такой шаг буде крайне непопулярным среди россиян, и призвал союзников использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить начать мирные переговоры в ближайшие недели.

"У России сейчас много внутренних проблем и вызовов. Российская общественность все больше выступает против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие внутри страны, и если это давление продолжится, если Украина продолжит успешно наносить удары по целям в глубине российской территории, это создаст условия, в которых Россия будет более склонна к переговорам", — отмечает политик.

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Чешский лидер считает, что НАТО необходимо поддержать Украину и продолжать оказывать давление на Москву:

"Поэтому я считаю, что мы должны продолжать оказывать сильное давление, дать Украине все необходимое для успешной защиты, и в то же время использовать все дипломатические навыки, чтобы убедить Россию в том, что у нее нет другого выбора, кроме как вести переговоры, что она может добиться чего-то только путем переговоров, а не проиграв, продолжая войну".

В свою очередь обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман считает, что российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда он может действовать по четырем различным сценариям, но все они заканчиваются плохо: варьируются от "мясорубок" на фронте до гибридного вторжения в европейскую страну.

7 июля появилось интервью главы офиса президента Кирилла Буданова, в котором он, среди прочего, затронул вопрос о завершении войны. По словам Буданова, сейчас продолжается эскалация, и чтобы ее остановить, нужно довести эскалацию до максимума, и тогда Путин согласится на мирные переговоры. Ориентировочный крайний срок — до конца 2026 года.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят как можно скорее положить конец войне. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.