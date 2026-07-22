Провалилася друга спроба: Угорщина заблокувала переговорні кластери щодо вступу України до ЄС

Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів № 2 та № 3 для України.

Аналогічне рішення стосується й Молдови, про що стало відомо сьогодні під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на свої джерела в ЄС.

Це була друга спроба, після 17 липня, переконати Угорщину, що закінчилася провалом. Третя запланована на 1 вересня.

"Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів № 2 та № 3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладено до вересня", — цитує видання одного зі співрозмовників.

17 липня Угорщина вчинила так само щодо України, але погодилася на кластер №3 для Молдови. Цей варіант більшість країн ЄС не підтримала, так і не ухваливши жодного рішення.

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14 липня в Брюсселі для України було відкрито 6-й переговорний кластер "Зовнішні відносини". Тарас Качка, тодішній віце-прем'єр з питань євроінтеграції, запевняв, що відкриття решти чотирьох кластерів не збираються затягувати до кінця літа.

Що стосується Угорщини, то раніше вона технічно блокувала відкриття кластерів 2–6, але все ж зняла вето з кластера № 6.

На міжурядових конференціях у Люксембурзі 15 червня для України відкрили перший кластер — "Основи". Він є основним і буде закритий лише перед підписанням остаточної угоди.

Перед його ухваленням міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що якщо Україна не виконає умови домовленості про відновлення прав національної меншини на Закарпатті, її переговори про вступ до Євросоюзу будуть знову заблоковані.

Глава МЗС розповіла, що Київ і Будапешт уклали угоду, яку включили до процесу євроінтеграції нашої країни — її потрібно реалізувати в рамках кластера "Основи".

Україна прагнула відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня, але через позицію угорської сторони дотриматися цього графіку буде значно складніше.

За словами європейських дипломатів, угорський уряд загалом погодився на відкриття першого кластера. Однак прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр категорично наполягав на тому, щоб з офіційних документів виключили формулювання про вступ Києва до ЄС "якнайшвидше".

Нагадаємо, 20 червня Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, введену Орбаном.

Також повідомлялося, що в Угорщині внесли зміни до конституції, щоб Орбан більше не міг обіймати посаду прем’єр-міністра.