Провалилась вторая попытка: Венгрия заблокировала переговорные кластеры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

Аналогичное решение касается и Молдовы, о чем стало известно сегодня во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники в ЕС.

Это была вторая попытка, после 17 июля, убедить Венгрию, которая закончилась провалом. Третья запланирована на 1 сентября.

"Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября", — цитирует издание одного из собеседников.

17 июля Венгрия поступила так же по отношению к Украине, но согласилась на кластер №3 для Молдовы. Этот вариант большинство стран ЕС не поддержали, так и не приняв никакого решения.

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14 июля в Брюсселе для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения". Тарас Качка, тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции, уверял, что открытие остальных четырех кластеров не собираются затягивать до окончания лета.

Что касается Венгрии, то раньше она блокировала открытие кластеров2-6 технически, но все же сняла вето с кластера №6.

На межправительственных конференциях в Люксембурге 15 июня для Украины открыли первый кластер — "Основы". Он является основным и будет закрыт только перед подписанием окончательного соглашения.

Перед его принятием министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что если Украина не выполнит условия договоренности о восстановлении прав национального меньшинства на Закарпатье, ее переговоры о вступлении в Евросоюз будут вновь заблокированы.

Глава МИД рассказала, что Киев и Будапешт заключили соглашение, которое включили в процесс евроинтеграции нашей страны — его нужно реализовать в рамках кластера "Основы".

Украина стремилась открыть все шесть переговорных кластеров к середине июля, но из-за позиции венгерской стороны соблюсти этот график будет значительно сложнее.

По словам европейских дипломатов, венгерское правительство в целом согласилось на открытие первого кластера. Однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически настаивал на том, чтобы из официальных документов исключили формулировку о вступлении Киева в ЕС "как можно скорее".

Напомним, 20 июня Венгрия отменила запрет на украинские СМИ, введенный Орбаном.

Также сообщалось, что в Венгрии изменили конституцию, чтобы Орбан больше не смог стать премьер-министром.