Венгрия — единственная страна, которая вновь блокирует вступление Украины в ЕС, — Politico

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая заблокировала важный процедурный шаг, необходимый для открытия следующих переговорных кластеров по вопросу вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Правительство Венгрии отложило согласование совместного европейского письма, чтобы затормозить скорейшее открытие новых переговорных кластеров для Украины и Молдовы, сообщает Politico.

В этом письме была изложена согласованная позиция 27 государств-членов блока относительно дальнейших шагов по евроинтеграции, однако Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против этого документа.

Из-за вето Будапешта инициативу придется вынести на повторное обсуждение на следующей неделе, поскольку этот процедурный шаг требует исключительно единогласного одобрения.

Авторы материала подчеркнули, что Украина стремилась открыть все шесть переговорных кластеров к середине июля, но из-за позиции венгерской стороны соблюсти этот график будет значительно сложнее.

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По словам европейских дипломатов, венгерское правительство в целом согласилось на открытие первого кластера. Однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически настаивал на том, чтобы из официальных документов исключили формулировку о вступлении Киева в ЕС "как можно скорее".

Напомним, 20 июня Венгрия отменила запрет на украинские СМИ, введённый Орбаном.

"Фокус" также писал о том, что в Венгрии изменили конституцию, чтобы Орбан больше не смог стать премьер-министром.