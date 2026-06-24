Угорщина — єдина країна, яка знову блокує вступ України до ЄС, — Politico

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка заблокувала важливий процедурний крок, необхідний для відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Уряд Угорщини відклав погодження спільного європейського листа, щоб загальмувати швидке відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови, повідомило Politico.

У цьому листі була викладена узгоджена позиція 27 держав-членів блоку щодо подальших кроків євроінтеграції, проте Угорщина виявилася єдиною країною, яка виступила проти цього документа.

Через вето Будапешта ініціативу доведеться винести на повторне обговорення наступного тижня, адже цей процедурний крок вимагає винятково одностайного схвалення.

Автори матеріалу підкреслили, що Україна прагнула відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня, але через позицію угорської сторони дотриматися цього графіка буде значно складніше.

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За словами європейських дипломатів, угорський уряд загалом погодився на відкриття першого кластера. Однак прем’єр Угорщини Петер Мадяр категорично наполягав на тому, щоб з офіційних документів вилучили формулювання про набуття Києвом членства в ЄС "якомога швидше".

Нагадаємо, 20 червня Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, введену Орбаном.

Фокус також писав про те, що в Угорщині змінили конституцію, щоб Орбан більше не зміг стати прем'єром.