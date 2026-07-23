Відставка Сирського та Гнатова: Зеленський розповів, чим займатимуться генерали

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та екс-начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов працюватимуть із новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим та іншим керівництвом армії.

Вони ділитимуться своїм досвідом і допомагатимуть у прийнятті рішень, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, повідомляє "Суспільне".

"Ми всі це розуміємо, тому будемо діяти так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали повноваження новому командуванню, щоб вони були поруч, допомагали та давали поради", — сказав глава держави.

За його словами, він провів кілька бесід із Сирським та Ігнатовим.

Напередодні повідомлялося, що ані колишній головнокомандувач, ані колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, ймовірно, не братимуть участі в оперативному керівництві військами. Очікується, що вони зможуть застосувати свій досвід у сфері стратегічного планування, експертної та консультативної діяльності.

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Джерело, обізнане з ситуацією, зазначає, що їхні знання та професійний досвід, як і раніше, є цінними для оборонної сфери, тому їх можуть залучити до інтелектуальної та концептуальної роботи.

Звільнення Сирського — що про це відомо

Увечері 21 липня стало відомо про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, хоча офіційного підтвердження на той момент ще не було. Перед цим президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і самим Сирським, а згодом повідомив про кадрові зміни у військовому керівництві.

Зокрема, причиною звільнення Олександра Сирського стали акції протесту, що тривали кілька днів і відбувалися в різних містах України. Їхні учасники виступали проти відставки міністра оборони Михайла Федорова і водночас закликали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

У підсумку 21 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України. За словами глави держави, спільно з новим керівництвом вже визначено оновлену структуру Генерального штабу ЗСУ.