Отставка Сырского и Гнатова: Зеленский рассказал, чем займутся генералы

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут работать с новым главнокомандующим Михаилом Драпатым и другим руководством армии.

Они будут передавать свой опыт и помогать в принятии решений, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, сообщает "Суспільне".

"Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали", — сказал глава государства.

По его словам, он провел несколько бесед с Сырским и Игнатовым.

Накануне сообщалось о том, что ни экс-главком, ни бывший начальник ГШ ВСУ, вероятно, не будут участвовать в оперативном управлении войсками. Ожидается, что они смогут использовать свой опыт в сфере стратегического планирования, экспертной и консультативной деятельности.

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Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что их знания и профессиональный опыт по-прежнему ценны для оборонной сферы, поэтому они могут быть привлечены к интеллектуальной и концептуальной работе.

Увольнение Сырского — что об этом известно

Вечером 21 июля стало известно об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, хотя официального подтверждения на тот момент еще не было. Перед этим президент Владимир Зеленский провел отдельные встречи с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и самим Сырским, а впоследствии сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве.

В частности, причиной увольнения Александра Сырского стали продолжавшиеся несколько дней акции протеста, проходившие в различных городах Украины. Их участники выступали против отставки министра обороны Михаила Федорова и одновременно призывали освободить Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

В итоге 21 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. По словам главы государства, совместно с новым руководством уже определена обновленная структура Генерального штаба ВСУ.