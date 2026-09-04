"Переговори до чогось приведуть": Буданов відповів, коли з'являться умови для припинення вогню

Очільник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував інформацію про те, що переговори щодо припинення вогню можуть відновитися у вересні. На його думку війна не припиниться цього року.

В інтерв'ю The New York Times Кирило Буданов зазначив, що до весни 2027 року в Україні, ймовірно, не буде можливості досягти припинення вогню з РФ.

Хоча переговори можуть відновитися цього місяця, сказав Буданов, умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни. Очікується, що Росія спробує зламати Україну в черговій стратегічній зимовій кампанії.

"Рано чи пізно переговори до чогось приведуть. Не можна боротися все життя", — заявив він.

Буданов зазначив, що вів перемовини із росіянами і раніше, наприклад із адміралом Ігорем Костюковим та навіть із Євгеном Пригожиним, допоки його літак не розбився. Сам Буданов був готовий навіть полетіти до Москви на переговори до Кремля на початку 2026 року, але цей візит так і не відбувся.

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"Я готовий до будь-якого кроку, який покладе край війні, якщо умови будуть прийнятними для України", — сказав Буданов.

Він підкреслив, що знає про всі ризики.

"Звичайно, ми не можемо довіряти один одному, бо ми воюємо. Це логічно та зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може бути вічною", - сказав він.

Росія та Україна зараз перебувають у стані ескалації війни, частково для того, щоб спробувати отримати перевагу в остаточних переговорах щодо врегулювання.

Однак, навіть попри те, що обидві сторони бомбардують одна одну безпілотниками та ракетами, Буданов заявив, що переговори за посередництва адміністрації Дональда Трампа очікуються до кінця вересня, за кілька днів після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

За його словами, процес, як очікується, відновиться з візитом до Києва спецпосланця Стіва Віткоффа, та Джареда Кушнера, зятя президента Трампа. Хоча пан Віткофф та пан Кушнер кілька разів їздили до Москви, вони не були в Києві, незважаючи на численні офіційні запрошення. Цього разу їх візит знов відклали.

Тим не менш, Буданов сказав, що вірить у те, що розмови мають бути відкритими навіть під час боїв.

"Я офіцер військової розвідки. Усе своє життя я присвячений діалогам і комунікаціям. Для мене це не складно", - сказав керівник Офісу президента України.

Нагадємо, Фокус писав, що спецпредставники Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер та Стів Віткофф спершу відвідають Москву, а потім Київ. Візит був запланований на 5-6 вересня, але виникли сумніви, чи він відбудеться.

А 4 вересня росіяни атакували будівлю СБУ в центрі Києва. Семеро людей постраждали. Керівник СБУ Олександр Поклад травм не отримав.