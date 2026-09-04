"Переговоры к чему-то приведут": Буданов ответил, когда появятся условия для прекращения огня

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал информацию о том, что переговоры о прекращении огня могут возобновиться в сентябре. По его мнению, война не закончится в этом году.

В интервью The New York Times Кирилл Буданов отметил, что до весны 2027 года в Украине, вероятно, не удастся добиться прекращения огня с РФ.

Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, как заявил Буданов, условия для прекращения огня вряд ли сложатся до весны. Ожидается, что Россия попытается сломить Украину в ходе очередной стратегической зимней кампании.

"Рано или поздно переговоры к чему-то приведут. Нельзя бороться всю жизнь", — заявил он.

Буданов отметил, что вел переговоры с россиянами и раньше, например с адмиралом Игорем Костюковым и даже с Евгением Пригожиным, пока его самолет не разбился. Сам Буданов был готов даже полететь в Москву на переговоры в Кремль в начале 2026 года, но этот визит так и не состоялся.

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"Я готов на любой шаг, который положит конец войне, если условия будут приемлемыми для Украины", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что осознает все риски.

"Конечно, мы не можем доверять друг другу, ведь мы воюем. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно", — сказал он.

Россия и Украина в настоящее время находятся в состоянии эскалации войны, отчасти для того, чтобы попытаться получить преимущество в заключительных переговорах по урегулированию.

Однако, несмотря на то, что обе стороны бомбардируют друг друга беспилотниками и ракетами, Буданов заявил, что переговоры при посредничестве администрации Дональда Трампа ожидаются до конца сентября, через несколько дней после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

По его словам, процесс, как ожидается, возобновится с визитом в Киев спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента Трампа. Хотя г-н Виткофф и г-н Кушнер несколько раз бывали в Москве, они не посещали Киев, несмотря на многочисленные официальные приглашения. На этот раз их визит вновь отложили.

Тем не менее Буданов заявил, что верит в то, что диалог должен оставаться открытым даже во время боевых действий.

"Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я посвятил диалогам и коммуникациям. Для меня это несложно", — сказал глава Офиса президента Украины.

Напомним, что "Фокус" сообщал, что специальные представители Соединенных Штатов Америки Джаред Кушнер и Стив Виткофф сначала посетят Москву, а затем Киев. Визит был запланирован на 5–6 сентября, но возникли сомнения, состоится ли он.

А 4 сентября россияне атаковали здание СБУ в центре Киева. Пострадали семь человек. Руководитель СБУ Александр Поклад не получил травм.