Співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повернутися в Україну.

Про це вона повідомила в інтерв’ю YouTube-каналу AUF1.

Вона також заявила про необхідність закрити кордони Німеччини та депортувати людей, які підлягають висланню відповідно до закону.

Вайдель заявила, що така позиція стосується, зокрема, понад мільйона українців, які отримують у Німеччині соціальні виплати.

“Ці українці теж мають повернутися. Насамперед військовозобов’язані — молоді українські чоловіки призовного віку”, — сказала вона.

За словами співголови АдГ, у разі приходу партії до влади Німеччина припинить допомогу Києву.

“Ми також висунемо Україні значні вимоги щодо повернення коштів”, — заявила Вайдель.

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За свіжим опитуванням для німецького громадського мовника ARD, АдГ наразі набирає 27% підтримки, тоді як блок ХДС/ХСС — 21%.

У липні представники країн ЄС домовилися продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року. Особливі умови для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків європейські чиновники пояснили «законними потребами України», щоб держава «могла себе захистити».

Чехія вже почала активно застосовувати це правило. Лише за один тиждень десяткам українських чоловіків віком від 23 до 60 років відмовили у тимчасовому захисті.

Водночас депутат польської партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка запропонував депортувати українців, які не мають роботи або працюють нелегально.

Нагадаємо, після завершення війни Україну можуть залишити до 600 тисяч чоловіків.

Також повідомлялося, що українців, які ухиляються від військового обов’язку та «перепливли Тису», можуть депортувати з ЄС.