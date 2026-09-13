Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу AUF1.

Она также заявила о необходимости закрыть границы Германии и депортировать лиц, подлежащих высылке в соответствии с законом.

Вайдель заявила, что такая позиция касается, в частности, более миллиона украинцев, получающих в Германии социальные выплаты.

"Эти украинцы тоже должны вернуться. Прежде всего военнообязанные — молодые украинские мужчины призывного возраста", — сказала она.

По словам сопредседателя АдГ, в случае прихода партии к власти Германия прекратит помощь Киеву.

"Мы также предъявим Украине серьезные требования о возврате средств", — заявила Вайдель.

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Согласно свежим результатам опроса, проведенного для немецкой общественной телерадиокомпании ARD, партия "АдГ" в настоящее время набирает 27 % голосов, тогда как блок ХДС/ХСС — 21 %.

В июле представители стран ЕС договорились продлить действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Особые условия для вновь прибывших военнообязанных мужчин европейские чиновники объяснили "законными потребностями Украины", чтобы государство "могло себя защитить".

Чехия уже начала активно применять это правило. Всего за одну неделю десяткам украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет отказали во временной защите.

В то же время депутат польской партии "Право и справедливость" Анджей Шливка предложил депортировать украинцев, которые не имеют работы или работают нелегально.

Напомним, что после окончания войны Украину могут покинуть до 600 тысяч мужчин.

Также сообщалось, что украинцев, уклоняющихся от военной службы и "переплывших Тису", могут депортировать из ЕС.