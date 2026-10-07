Трамп готується до розмови з Путіним через спалах чуми в Росії: що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо можливого спалаху чуми в сибірському науково-дослідному інституті. Американський лідер зазначив, що розглядає можливість надання допомоги Росії та оприлюднить подробиці ситуації після консультацій із розвідувальними службами.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп заявив, що переговори з Путіним відбудуться "дуже скоро". Медичні органи наразі розслідують смерть співробітниці Іркутського науково-дослідного інституту боротьби з чумою Сибіру та Далекого Сходу, яку офіційно визнали наслідком пневмонії невідомого походження, пише AP.

На запитання про звіти американських спецслужб Трамп відповів, що США ведуть "дуже ґрунтовні обговорення" з цього приводу. "Ймовірно, ми зможемо повідомити про це вже завтра", — додав він.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я запевнила, що цей випадок становить "дуже низький" ризик за межами Росії. Агентство ООН підтримує контакт із російськими властями після повідомлень про смерть науковиці минулого тижня.

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Раніше Трамп висловив готовність допомогти Росії боротися з цією загрозою, зазначивши під час прес-брифінгу: "Це серйозне захворювання. Раніше ми могли його контролювати, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими та розумнішими. Вони наче армія".

Цей телефонний дзвінок також заплановано на час, коли наближається крайній термін 18 жовтня, до якого адміністрація Трампа має вирішити, чи вводити санкції проти російських суб’єктів відповідно до нового закону про санкції, спрямованого проти Росії та Ірану.

Нагадаємо, після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги.

Лікарка-інфекціоністка, заслужена лікарка України, професорка Ольга Голубовська заявила, що у світі щороку реєструють приблизно 3000 випадків чуми, тож жодного серйозного поширення захворювання не буде.