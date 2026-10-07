Трамп готовится к разговору с Путиным в связи со вспышкой чумы в России: что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможной вспышки чумы в сибирском научно-исследовательском институте. Американский лидер отметил, что рассматривает возможность оказания помощи России и обнародует подробности ситуации после консультаций с разведывательными службами.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что переговоры с Путиным состоятся "очень скоро". Медицинские органы в настоящее время расследуют смерть сотрудницы Иркутского научно-исследовательского института борьбы с чумой Сибири и Дальнего Востока, которую официально признали следствием пневмонии неизвестного происхождения, пишет AP.

На вопрос об отчетах американских спецслужб Трамп ответил, что США ведут "очень тщательные обсуждения" по этому поводу. "Вероятно, мы сможем сообщить об этом уже завтра", — добавил он.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заверила, что этот случай представляет "очень низкий" риск за пределами России. Агентство ООН поддерживает контакт с российскими властями после сообщений о смерти ученой на прошлой неделе.

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Ранее Трамп выразил готовность помочь России бороться с этой угрозой, отметив во время пресс-брифинга: "Это серьёзное заболевание. Раньше мы могли его контролировать, но каким-то образом эти микробы стали сильнее и умнее. Они словно армия".

Этот телефонный разговор также запланирован на период, когда приближается крайний срок 18 октября, до которого администрация Трампа должна принять решение о введении санкций в отношении российских субъектов в соответствии с новым законом о санкциях, направленным против России и Ирана.

Напомним, после того как в РФ от чумы скончалась женщина, усилились опасения относительно вспышки "черной смерти". Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги.

Врач-инфекционист, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что в мире ежегодно регистрируется около 3000 случаев чумы, поэтому серьезного распространения заболевания не будет.