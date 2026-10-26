Перемишль призупиняє партнерські відносини зі Львовом: у чому причина

Рішення депутатів Львівської обласної ради проголосити 2027 рік Роком Української повстанської армії та Романа Шухевича загострило й без того непрості українсько-польські відносини.

У польському Перемишлі 21 депутат міської ради одноголосно проголосували за призупинення партнерських відносин зі Львовом. Про це повідомив мер міста Войцех Бакун у Facebook.

Резолюція зобов’язує голову міської ради Перемишля вжити юридичних заходів, спрямованих на розірвання угоди про співпрацю від 1995 року.

За його словами, рішення діятиме доти, доки влада Львова не сформулює чітку позицію щодо "пропаганди ідеологій, спрямованих проти Польщі та польського народу".

Окремо він подякував депутатам, які продемонстрували, що не залишаться байдужими "до провокаційних, антипольських дій".

За інформацією PAP, депутати Перемишля визнали, що це рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня "ображає пам'ять про польських жертв злочинів, скоєних УПА, і суперечить налагодженню відносин, заснованих на історичній правді та взаємній повазі".

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Меру доручено довести позицію міської ради до відома влади Львова, а також відзвітувати перед депутатами Перемишля про вжиті заходи та дату припинення дії угоди.

Міський голова Львова Андрій Садовий поки що ніяк не прокоментував заяву Бакуна.

Передісторія скандалу

20 жовтня Львівська обласна рада підтримала ініціативу депутата облради, директора меморіально-пошукового центру "Доля" Святослава Шеремета проголосити 2027 рік Роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

У Міністерстві закордонних справ України таке рішення назвали контрпродуктивним, після чого рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, опубліковане на сайті облради, було видалено.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що після такого вчинку українських депутатів польський уряд нібито вирішив призупинити надання пакету військової допомоги Україні. Незабаром це спростували.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальші кроки Львівської обласної ради щодо проголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича.

Дії Львівської обласної ради засудила міська рада Вроцлава, а новий мер Кракова Лукаш Гібала також пропонував призупинити партнерство зі Львовом.

У серпні заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Босацький заявив, що перепоховання Степана Бандери та Романа Шухевича на території Національного пантеону України може суттєво погіршити відносини Києва з Польщею та Європою.

Нагадаємо, в Одеській області "прибрали" вулиці імені Шухевича та інших героїв України.