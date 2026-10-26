Перемышль приостанавливает партнерские отношения со Львовом: в чем причина

Решение депутатов Львовского областного совета объявить 2027-й Годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича обострило и без того непростые украинско-польские отношения.

В польском Перемышле 21 депутат городского совета единогласно проголосовали за приостановку партнерских отношений со Львовом. Об этом сообщил мэр города Войцех Бакун в Facebook.

Резолюция обязывает главу городского совета Перемышля предпринять юридические шаги, направленные на расторжение соглашения о сотрудничестве от 1995 года.

По его словам, решение будет действовать до тех пор, пока власти Львова не сформулируют четкую позицию относительно "продвижения идеологий, направленных против Польши и польского народа".

Отдельно он поблагодарил депутатов, которые показали, что не останутся равнодушными "к провокационным, антипольским действиям".

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По информации PAP, депутаты Перемышля признали, что это решение Львовского областного совета от 20 октября "оскорбляет память о польских жертвах преступлений, совершенных УПА, и противоречит налаживанию отношений, основанных на исторической правде и взаимном уважении".

Мэру поручено довести позицию городского совета до сведения властей Львова, а также отчитаться перед советниками Перемышля о предпринятых действиях и дате прекращения действия соглашения.

Мэр Львова Андрей Садовый пока никак не комментировал заявление Бакуна.

Предыстория скандала

20 октября Львовский областной совет поддержал инициативу депутата облсовета, директора мемориально-поискового центра "Доля" Святослава Шеремета провозгласить 2027 год Годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

В Министерстве иностранных дел Украины такое решение назвали контрпродуктивным, после чего решение о проведении в течение года тематических мероприятий, посвященных украинскому национально-освободительному движению и его деятелям, опубликованное на сайте облсовета, было удалено.

Позже в СМИ появилась информация, что после такого поступка украинских депутатов польское правительство якобы решило приостановить предоставление пакета военной помощи Украине. В скором времени это опровергли.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета по делу объявления 2027 года УПА и Романа Шухевича.

Действия Львовского облсовета осудил горсовет Вроцлава, а новый мэр Кракова Лукаш Гибала также предлагал приостановить партнерство со Львовом.

В августе заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил, что перезахоронение Степана Бандеры и Романа Шухевича на территории Национального пантеона Украины может существенно ухудшить отношения Киева с Польшей и Европой.

Напомним, в Одесской области "убрали" улицу Шухевича и других героев Украины.