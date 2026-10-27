Путін не зупиниться на Донбасі: у Польщі пояснили, чому поступки не гарантують миру

Глава польського МЗС Радослав Сікорський переконаний, що передача Росії двох підконтрольних Україні міст на Донбасі не зупинить війну. На його думку, американські переговорники помилково вважають, що територіальна поступка дозволить Володимиру Путіну "зберегти обличчя" та завершити бойові дії.

За словами дипломата, у Вашингтоні помилково сприймають цей конфлікт лише як війну за території. Навіть у разі поступок з боку Києва може настати хіба що тимчасова пауза в боях, адже реальні прагнення Москви є значно ширшими, про це дипломат заявив під час спілкування з журналістами, пише "Главком".

"Американські переговорники припускаються помилки, вважаючи, що ця війна точиться лише за території. Вони думають, що якщо Україна просто віддасть ті два міста на Донбасі, які ще залишилися, Путін зможе зберегти обличчя, і війна закінчиться", – сказав Сікорський.

Сікорський наголосив, що без України Росія втратила статус великої держави. Саме тому Кремлю потрібна Україна загалом, а не лише окремі її ділянки, аби знову повернути собі вплив глобальної наддержави.

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"Можливо, настане якесь затишшя. Але Радянський Союз без України – це Росія, яка втратила статус великої держави", – зазначив він.

Нагадаємо, політичний аналітик Ігар Тишкевич вважає, що в України є шанс розіграти власну гру на переговорах. І це може спрацювати, якщо ключові інституції зберегли здатність діяти не за шаблоном.

Крім того, медіа The Telegraph повідомляло про те, що на мирних переговорах щодо України російський диктатор Путін висунув ультиматум, який стосується країн Європи та НАТО. Росіяни хочуть повернутись до питання розширення альянсу після 1997 року, яке Москва вважає "корінною причиною війни".