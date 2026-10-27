Путин не остановится на Донбассе: в Польше объяснили, почему уступки не гарантируют мира

Глава польского МИД Радослав Сикорский убежден, что передача России двух подконтрольных Украине городов на Донбассе не остановит войну. По его мнению, американские переговорщики ошибочно полагают, что территориальная уступка позволит Владимиру Путину "сохранить лицо" и завершить боевые действия.

По словам дипломата, в Вашингтоне ошибочно воспринимают этот конфликт лишь как войну за территории. Даже в случае уступок со стороны Киева может наступить разве что временная пауза в боях, ведь реальные устремления Москвы гораздо шире, об этом дипломат заявил во время общения с журналистами, пишет "Главком".

"Американские переговорщики ошибаются, полагая, что эта война ведётся исключительно за территории. Они думают, что если Украина просто отдаст те два города на Донбассе, которые ещё остались, Путин сможет сохранить лицо, и война закончится", — сказал Сикорский.

Сикорский подчеркнул, что без Украины Россия утратила статус великой державы. Именно поэтому Кремлю нужна Украина в целом, а не только отдельные её части, чтобы вновь обрести влияние глобальной сверхдержавы.

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"Возможно, наступит некоторое затишье. Но Советский Союз без Украины — это Россия, утратившая статус великой державы", — отметил он.

Напомним, что политический аналитик Игар Тышкевич считает, что у Украины есть шанс провести собственную игру на переговорах. И это может сработать, если ключевые институты сохранили способность действовать не по шаблону.

Кроме того, издание The Telegraph сообщало, что на мирных переговорах по Украине российский диктатор Путин выдвинул ультиматум, касающийся стран Европы и НАТО. Россияне хотят вернуться к вопросу о расширении альянса после 1997 года, которое Москва считает "коренной причиной войны".