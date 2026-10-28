Буданову приписують фаворитку на посаду генсека ООН: що вона говорила про Україну

Кандидатка з ОАЕ, яку пов’язують із Кирилом Будановим, може очолити ООН — її позиція щодо територіальної цілісності України та зміни кордонів силою привернула увагу.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов, за словами політолога Ігоря Рейтеровича, вважає дипломатку з Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нусейбе найкращою кандидаткою на посаду генерального секретаря ООН. На думку політолога, її призначення могло б посилити роль організації у врегулюванні міжнародних конфліктів і мирних переговорах. Про це Рейтерович повідомив в своєму Telegram-каналі

За словами політолога, можливе обрання Віктора Орбана генеральним секретарем ООН викликає в Україні велике занепокоєння, адже в такому разі організація ризикує перетворитися на майданчик для просування інтересів російського диктатора Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів.

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Інша справа — дипломатка з ОАЕ Лана Нусейбе, яка наразі обіймає посаду державної міністерки закордонних справ. За словами Рейтеровича, Нусейбе неодноразово виступала на підтримку територіальної цілісності України, критикувала спроби змінювати кордони силою та закликала до дієвих переговорів. Політолог вважає, що такий підхід може відповідати інтересам Києва, зокрема прагненню до завершення війни на прийнятних для України умовах.

Рейтерович висловив сподівання, що досвідчена дипломатка Лана Нусейбе зможе посилити роль ООН у мирних переговорах між Україною та Росією й сприяти пошуку шляхів завершення війни.

Зазначимо, що оцінка Рейтеровича щодо переваг Нусейбе є його позицією, а публічного підтвердження того, що Буданов офіційно підтримав її кандидатуру, немає.

Допис в Telegram-каналі політолога Ігоря Рейтеровича Фото: Скриншот

Що відомо про Лану Нусейбе

Лана Закі Нусейбе — дипломатка з Об’єднаних Арабських Еміратів, яка з 2013 до 2024 року обіймала посаду постійної представниці ОАЕ при ООН.

Під час роботи в організації Нусейбе була віцепрезиденткою Генеральної Асамблеї ООН, очолювала виконавчу раду структури ООН-Жінки, а також двічі головувала в Раді Безпеки ООН упродовж членства ОАЕ в цьому органі у 2022–2023 роках.

21 жовтня 2026 року Об’єднані Арабські Емірати офіційно висунули Нусейбе на посаду генерального секретаря ООН. Її кандидатуру подали відповідно до встановленої процедури виборів нового керівника організації.

У своїй заяві про висунення дипломатка заявила про намір посилити роль організації у врегулюванні конфліктів, розвивати дипломатію та реформувати роботу ООН.

"Я балотуюся на посаду генерального секретаря, тому що вважаю, що зараз настав час діяти невідкладніше: діяти раніше, об’єднувати людей попри розбіжності й просувати роботу вперед, доки вона не дасть конкретних результатів", — заявила Нусейбе.

Після висунення вона взяла відпустку від виконання обов’язків в уряді ОАЕ, щоб зосередитися на передвиборчій кампанії.

Якщо Лану Нусейбе оберуть генеральним секретарем ООН, то вона стане першою жінкою на чолі ООН і другою людиною з Близького Сходу на цій посаді після єгиптянина Бутроса Бутроса-Галі.

Як і коли обератимуть нового генсека ООН

Чинний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завершує свій другий п’ятирічний термін 31 грудня 2026 року. Його наступник має розпочати роботу в січні 2027-го.

Процедура передбачає, що кандидатуру спершу має рекомендувати Рада Безпеки ООН, а потім затвердити Генеральна Асамблея. Вирішальне значення має позиція п’яти постійних членів Ради Безпеки — США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії, кожен із яких має право вето.

Тому навіть офіційне висунення кандидатки та підтримка окремих країн не гарантують її призначення. Наразі Лана Нусейбе бере участь у міжнародній боротьбі за посаду, а остаточне рішення залежатиме від результатів подальших консультацій і голосувань.

Нагадаємо, кандидатка на посаду генерального секретаря ООН Ребека Ґрінспан заявила, що надмірна обережність і страх перед дипломатичними невдачами заважають організації ефективно протидіяти війнам, зокрема в Україні. В інтерв’ю Reuters вона закликала ООН бути готовою до ризиків заради миру та кардинально реформувати підходи до врегулювання міжнародних конфліктів.

Також Фокус писав, що перед важливим голосуванням Куба звинуватила США у погрозах країнам ООН.