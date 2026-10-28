Буданову приписывают фаворитку на пост генсека ООН: что она говорила об Украине

Кандидатка из ОАЭ, которую связывают с Кириллом Будановым, может возглавить ООН — её позиция по вопросам территориальной целостности Украины и изменения границ силой привлекла внимание.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, по словам политолога Игоря Рейтеровича, считает дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов Лану Нусейбе лучшей кандидаткой на пост генерального секретаря ООН. По мнению политолога, её назначение могло бы усилить роль организации в урегулировании международных конфликтов и мирных переговорах. Об этом Рейтерович сообщил в своём Telegram-канале

По словам политолога, возможное избрание Виктора Орбана генеральным секретарем ООН вызывает в Украине большую обеспокоенность, ведь в таком случае организация рискует превратиться в площадку для продвижения интересов российского диктатора Владимира Путина и других авторитарных лидеров.

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Другое дело — дипломат из ОАЭ Лана Нусейбе, которая в настоящее время занимает должность государственного министра иностранных дел. По словам Рейтеровича, Нусейбе неоднократно выступала в поддержку территориальной целостности Украины, критиковала попытки изменить границы силой и призывала к конструктивным переговорам. Политолог считает, что такой подход может соответствовать интересам Киева, в частности стремлению к завершению войны на приемлемых для Украины условиях.

Рейтерович выразил надежду, что опытная дипломатка Лана Нусейбе сможет усилить роль ООН в мирных переговорах между Украиной и Россией и способствовать поиску путей прекращения войны.

Отметим, что оценка Рейтеровича относительно преимуществ Нусейбе является его личной точкой зрения, а публичного подтверждения того, что Буданов официально поддержал её кандидатуру, нет.

Сообщение в Telegram-канале политолога Игоря Рейтеровича Фото: Скриншот

Что известно о Лане Нусейбе

Лана Заки Нусейбе — дипломат из Объединённых Арабских Эмиратов, которая с 2013 по 2024 год занимала должность постоянного представителя ОАЭ при ООН.

Во время работы в организации Нусейбе занимала должность вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН, возглавляла исполнительный совет структуры "ООН-Женщины", а также дважды председательствовала в Совете Безопасности ООН в течение срока членства ОАЭ в этом органе в 2022–2023 годах.

21 октября 2026 года Объединённые Арабские Эмираты официально выдвинули Нусейбе на пост генерального секретаря ООН. Её кандидатура была представлена в соответствии с установленной процедурой избрания нового руководителя организации.

В своём заявлении о выдвижении своей кандидатуры дипломат заявила о намерении усилить роль организации в урегулировании конфликтов, развивать дипломатию и реформировать работу ООН.

"Я баллотируюсь на пост генерального секретаря, потому что считаю, что сейчас настало время действовать еще более оперативно: действовать раньше, объединять людей, несмотря на разногласия, и продвигать работу вперед, пока она не принесет конкретных результатов", — заявила Нусейбе.

После выдвижения своей кандидатуры она взяла отпуск от исполнения обязанностей в правительстве ОАЭ, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.

Если Лану Нусейбе изберут генеральным секретарем ООН, то она станет первой женщиной во главе ООН и вторым представителем Ближнего Востока на этой должности после египтянина Бутроса Бутроса-Гали.

Как и когда будет избран новый генеральный секретарь ООН

Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок 31 декабря 2026 года. Его преемник должен приступить к работе в январе 2027 года.

Процедура предусматривает, что кандидатуру сначала должен рекомендовать Совет Безопасности ООН, а затем утвердить Генеральная Ассамблея. Решающее значение имеет позиция пяти постоянных членов Совета Безопасности — США, Великобритании, Франции, Китая и России, каждый из которых имеет право вето.

Поэтому даже официальное выдвижение кандидатки и поддержка отдельных стран не гарантируют её назначения. В настоящее время Лана Нусейбе участвует в международной борьбе за эту должность, а окончательное решение будет зависеть от результатов дальнейших консультаций и голосований.

Напомним, кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребекка Гринспан заявила, что чрезмерная осторожность и страх перед дипломатическими неудачами мешают организации эффективно противодействовать войнам, в частности в Украине. В интервью Reuters она призвала ООН быть готовой к рискам ради мира и кардинально реформировать подходы к урегулированию международных конфликтов.

Кроме того, Фокус сообщал, что перед важным голосованием Куба обвинила США в угрозах в адрес стран-членов ООН.