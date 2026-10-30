Диктатор, який вбиває жінок і дітей: в Естонії не послухалися США і розкритикували Путіна

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна завжди відкрито говорила про загрозу з боку Росії і продовжуватиме це робити й надалі.

Міхал переконаний, що підлабузництво перед диктаторами призводить лише до приниження, а свобода в такому разі все одно буде втрачена. Таку позицію він висловив у розмові з Delfi.

"У себе вдома ми чуємо передвиборчі нарікання політиків на те, що ми недостатньо рішучі, а з новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни світу просять нас стримуватися. Ось у такій ситуації ми й опинилися", — сказав політик.

Під цими словами він мав на увазі раніше оприлюднену агентством Reuters інформацію про те, що нібито протягом останніх тижнів Пентагон просив кількох союзників по НАТО висловлюватися більш стримано щодо загрози з боку Росії, зокрема Литву, Латвію та Естонію.

Видео дня

За словами Міхала, він безпосередньо від США таких прохань не отримував. Їхня остання зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом відбулася влітку в Анкарі, і тоді ця тема ніяк не порушувалася.

"Я не збираюся стримуватися. Путін — диктатор, який вбиває жінок і дітей. І продовжуватиме це робити доти, доки його не змусять змінити курс", — переконаний глава естонського уряду.

Міхал зазначає, що успіхи Путіна на фронті стають дедалі менш відчутними, українські дрони долітають до російських міст і портів, і все це змушує кремлівського диктатора "поводитися як терорист".

Нагадаємо, російський диктатор Путін планує використати переговори щодо України для тиску на НАТО з метою змусити альянс повернутися до кордонів 1997 року. Якщо вимоги будуть виконані, то в Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії не залишиться військ Альянсу на тлі загрози вторгнення РФ.

Також повідомлялося, що Польща готується прийняти мільйон евакуйованих мешканців країн Балтії.