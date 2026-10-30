Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна всегда открыто говороила об угрозе со стороны России и продолжит это делать впредь.

Михал уверен, что заискивание перед диктаторами приводит лишь к унижению, а свобода в таком случае все равно будет потеряна. Такую позицию он озвучил в беседе с Delfi.

"У себя дома мы слышим предвыборные жалобы политиков на то, что мы недостаточно решительны, а из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались", — сказал политик.

Под этими словами он имел ранее обнародованную Reuters информацию о том, что якобы течение последних недель Пентагон просил нескольких союзников по НАТО высказываться более сдержанно об угрозе со стороны России, в частности Литву, Латвию и Эстонию.

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По утверждениям Михала, он напрямую от США подобных просьб не получал. Их последняя встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом состоялась летом в Анкаре, и тогда эта тема никак не поднималась.

"Я не собираюсь сдерживаться. Путин — диктатор, который убивает женщин и детей. И будет продолжать это делать до тех пор, пока его не заставят изменить курс", — уверен глава эстонского правительства.

Михал констатирует, что успехи Путина на фронте все менее ощутимы, украинские дроны долетают до российских городов и портов, и все это заставляет кремлевского диктатор "вести себя как террорист".

Напомним, российский диктатор Путин планирует использовать переговоры по Украине для оказания давления на НАТО с целью заставить альянс вернуться к границам 1997 года. Если требования выполнят, то в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии не останется войск Альянса на фоне угрозы вторжения РФ.

Также сообщалось, что Польша готовится принять миллион эвакуированных жителей стран Балтии.